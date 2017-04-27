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Felipe Melo rakibine yumruk attı!

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:24:32 HABERTURK.COM

  • 1 Felipe Melo rakibine yumruk attı!
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    Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Libertadores Kupası'nda rakibini yumrukladı.

  • 2 Felipe Melo rakibine yumruk attı!
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    Palmeiras'ın 3-2 kazandığı Penarol maçının son düdüğüyle birlikte saha bir anda savaş alanına döndü. 

  • 3 Felipe Melo rakibine yumruk attı!
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    İki takım futbolcuları birbirleriyle tartışırken, Penarol forması giyen futbolcular Felipe Melo'yu kovalamaya başladı.

  • 4 Felipe Melo rakibine yumruk attı!
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    Bir Penarollu futbolcunun, Brezilyalı yıldıza yumruk attığı fark edilince olaylar iyiden iyiye alevlendi. 

  • 5 Felipe Melo rakibine yumruk attı!
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    Palmeiraslı oyuncular, takım arkadaşları Melo'yu olay yerinden uzaklaştırmak için uğraş verirken güvenlik güçlerinin olayları yatıştırmakta yetersiz kaldığı dikkatleri çekti.

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