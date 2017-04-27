Felipe Melo rakibine yumruk attı!

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:24:32 | Güncelleme: 10:36:18
HABERTURK.COM
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Libertadores Kupası'nda rakibini yumrukladı.
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Palmeiras'ın 3-2 kazandığı Penarol maçının son düdüğüyle birlikte saha bir anda savaş alanına döndü.
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İki takım futbolcuları birbirleriyle tartışırken, Penarol forması giyen futbolcular Felipe Melo'yu kovalamaya başladı.
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Bir Penarollu futbolcunun, Brezilyalı yıldıza yumruk attığı fark edilince olaylar iyiden iyiye alevlendi.
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Palmeiraslı oyuncular, takım arkadaşları Melo'yu olay yerinden uzaklaştırmak için uğraş verirken güvenlik güçlerinin olayları yatıştırmakta yetersiz kaldığı dikkatleri çekti.
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Felipe Melo, sezon başında "Eğer kazanmam için Uruguaylılara tokat atmam gerekiyorsa, bunu yaparım" ifadelerini kullanmıştı.
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Uruguay ekibinin futbolcularının, bu sözler nedeniyle Melo'yla tartışma yaşadığı tahmin ediliyor.
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Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Palmeiras, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Olayların ardından iki kulübün de ceza alması bekleniyor.