İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak için mücadele veren Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Dünyanın ekranlara kilitleneceği karşılaşmada iki takımda da hedef 3 puanı hanesine yazdırmak. Peki, Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte dev maçın ayrıntıları...

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Manchester United'ı konuk ediyor. 33'üncü maçlarını oynayacak olan iki takım ligde şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmanın hesaplarını yapan Manchester City'de de, Manchester United'da da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Premier Lig'de 32 hafada 64 puan toplayan Manchester City, United'a mağlup olursa rakibinin 2 puan gerisine düşerek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma yolunda avantajını Kırmızı Şeytanlar'a kaptıracak. Manchester United, kaybederse 1 puan gerisinde bulunduğu Manchester City'nin iyice gerisine düşecek ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma yolunda ağır bir yara alacak. Birçok hesabın yapıldığı Manchester City - Manchester United maçı 27 Nisan Perşembe (bugün) TSİ 22.00'da başlayacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç, S Sport (Digiturk 87, D Smart 78, Turkcell TV+ 77) kanallarından canlı yayınlanacak.

PEP GUARDİOLA VE JOSE MOURİNHO REKABETİNDE İSTATİSTİKLER

Manchester City- Manchester United arasında oynanacak kritik maç, daha önce birçok kez karşı karşıya gelen ve dünyanın en iyi teknik direktörlerinden ikisi olan Pep Guardiola ile Jose Mourinho arasındaki rekabeti de sürdürecek. Daha önce 18 kez karşılaşan iki teknik direktörden Guardiola sahadan 8 kez gülerek ayrılan taraf oldu. 6 karşılaşma berabere sonuçlanırken, 4 maçı ise Mourinho'nun ekipleri galip bitirdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Manchester City ile Manchester United arasında oynanan son 10 maçta Manchester City 5 kez sahadan galip ayrıldı. Manchester United ise 4 karşılaşmayı kazanmayı başardı. Ekipler 1 maçta ise yenişemedi.

Man City 2 - 3 Man Utd

Man Utd 1 - 2 Man City

Man City 4 - 1 Man Utd

Man Utd 0 - 3 Man City

Man City 1 - 0 Man Utd

Man Utd 4 - 2 Man City

Man Utd 0 - 0 Man City

Man City 0 - 1 Man Utd

Man Utd 1 - 2 Man City

Man Utd 1 - 0 Man City

MANCHESTER CİTY'NİN FORM DURUMU

Manchester City, genel olarak oynadığı son 10 maçta istediği sonuçları elde edemedi. 10 karşılaşmadan yalnızca 4'ünü kazanan Pep Guardiola'nın öğrencileri 3 maçı kaybederken, 3 maçtan da berabere ayrıldı. İşte Manchester City'nin son 10 maçında elde ettiği skorlar...

Sunderland 0 - 2 Man City

Man City 0 - 0 Stoke City

Middlesbrough 0 - 2 Man City

Monaco 3 - 1 Man City

Man City 1 - 1 Liverpool

Arsenal 2 - 2 Man City

Chelsea 2 - 1 Man City

Man City 3 - 1 Hull City

Southampton 0 - 3 Man City

Arsenal 2 - 1 Man City

MANCHESTER CİTY'DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULARIN DURUMU

Sakatlar: İlkay Gündoğan, David Silva

Cezalı: Yok

MANCHESTER CİTY'NİN SON ÇIKTIĞI MAÇIN İLK 11'İ

Claudio Bravo, Vincent Kompany, Nicolas Otamendi, Gael Clichy, Kevin de Bruyne, Leroy Sane, Yaya Toure, Jesus Navas, Fernandinho, David Silva, Sergio Agüero

MANCHESTER UNİTED'IN FORM DURUMU

Manchester United çıktığı son 10 karşılaşmada yalnızca 1 kez yenildi. Kırmızı Şeytanlar, 6 maçını kazanırken, 3 maçında ise beraberlikle yetindi.

Chelsea 1 - 0 Man Utd

Man Utd 1 - 0 Rostov

Middlesbrough 1 - 3 Man Utd

Man Utd 0 - 0 West Brom

Man Utd 1 - 1 Everton

Sunderland 0 - 3 Man Utd

Anderlecht 1 - 1 Man Utd

Man Utd 2 - 0 Chelsea

Man Utd 2 - 1 Anderlech

Burnley 0 - 2 Man Utd

MANCHESTER UNİTED'IN SAKAT VE CEZALI OYUNCU DURUMU

Manchester United'ın başı sakatlıklarla dertte. Birçok önemli oyuncusundan sakatlıklar nedeniyle yararlanamayacak olan Jose Mourinho düşünceli. İşte Manchester United'ın sakat oyuncuları;

Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata, Chris Smalling, Marcos Rojo, Phil Jones, Paul Pogba