Yeni Malatyasporlu Ertaç Özbir'in hedefi milli forma

TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, öncelikli hedefinin milli formayı giyebilmek olduğunu söyledi.

Ligde 15. haftada kaleyi takım arkadaşı Hakan Canbazoğlu'ndan devralan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki Ertaç Özbir, futbol hayatı, takımının ligdeki durumu ve kişisel hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ertaç Özbir, futbola Sincan Belediyespor'da başladığını, kaleciliğinin daha iyi olduğunu tespit eden antrenörlerinin tavsiyesiyle bu alana yöneldiğini ifade etti. Kalecilikte kendini geliştirdiğini ve önce Şekerspor'a ardından da Kasımpaşa'ya transfer olduğunu anlatan Ertaç Özbir, başarılı olabilmek için çok çalıştığını dile getirdi.

Süper Lig'de forma giydiğini, Kasımpaşa'nın ardından Yeni Malatyaspor'a transfer olduğunu anımsatan Ertaç Özbir, Malatya'da çok güzel ve başarılı günler geçirdiğini kaydetti.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Ligde lider olduklarını ve en yakın rakipleriyle aralarında 5 puan fark bulunduğunu hatırlatan Ertaç, "İnşallah bu sezon şampiyon olarak ligi bitirmek istiyoruz." dedi.

Sezon başlarken kimsenin takımlarının bu noktalara geleceğini tahmin edemediğini aktaran Ertaç Özbir, şöyle devam etti:

"Birlik, beraberlik ve dayanışmanın vermiş olduğu bir başarıyı buraya kadar taşıdık. Kalan 5 haftayı da birlik ve beraberlikle geçirip, inşallah şampiyon olacağız. Diğer takımların imkanları bizden daha fazla olabilir ama biz, birlik ve beraberlikle bu farkı kapatıyoruz. Buraya kadar geldik ve buradan sonra bırakmak istemiyoruz. Çok önemli bir dönemdeyiz, stresler oluyor. Diğer takımlarda olduğu gibi bizde de stres ve üzerimizde baskı var. Bu baskıyı en az şekilde atlatıp inşallah şampiyon olacağız. Malatya'da hem kamuoyu hem vatandaşlar hem takım Süper Lig'i istiyor. Malatyaspor, Süper Lig'i özlemiş bir takım, biz de Süper Lig arzusuyla yanıp tutuşuyoruz. Hem futbolcular hem Malatya halkı birlik ve beraberlikle bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum."

"ÖNCELİKLİ HEDEFİM ÜLKEME, MİLLİ TAKIMA HİZMET EDEBİLMEK"

Ertaç Özbir, bireysel hedefleri bulunduğunu bunları gerçekleştirmek için çok çalıştığını belirterek, şunları aktardı:

"Öncelikli hedefim ülkeme, milli takıma hizmet edebilmek. Bu doğrultuda çalışıyorum. Şans gelir veya gelmez, ben her zaman çalışırım. Takdiri önce Allah'a sonra milli takım hocalarına ve gözlemcilerine kalmıştır. Güzel bir sezon geçiriyorum. Hatalarımız oluyor, takım olarak güzel maçlar da çıkarıyoruz. Öncelikli hedefim mili takım ve Yeni Malatyaspor'un başarısı, tek düşüncem bu." değerlendirmesinde bulundu.

"BİRAZ DAHA ADALET İSTİYORUZ"

Ertaç Özbir, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldıklarını Giresunspor maçında yedikleri golde kendisine faul yapıldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu bu sezon bütün maçlarda yaşadık. Sadece Giresunspor maçıyla alakalı değil, diğer maçlarımızda da çok farklı hakem hatalarıyla karşılaştık. Biraz daha adalet istiyoruz. Biz biliyoruz ki aslında onlar tarafsız ama hep bize denk gelmesi işin üzücü kısmı. Giresunspor maçı da onlardan birisi yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız. Futbol hatalar oyunu, nasıl futbolcular hatalar yapıyorsa hakemler de hata yapabilir. Sadece biraz daha dikkatli olurlarsa hem kendi adımıza hem de onlar adına daha çok sevineceğiz."

Futbolcu olarak Alex de Souza'yı idol olarak gördüğünü belirten Ertaç, kaleci olarak da Bayern Münihli Manuel Neuer ve Juventuslu Gianluigi Buffon'u çok beğendiğini sözlerine ekledi.