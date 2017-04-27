Günün transfer iddiaları (27.04.2017)

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:15:09 | Güncelleme: 12:33:26
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CHELSEA'DEN KİRALIK GELİYOR! Galatasaray'ın gelecek sezon için gözdeleri arasında yer alan Tammy Abraham için bir takım daha devreye girdi. Bonservisi Chelsea'de bulunan ve bu sezonu Championship ekiplerinden Bristol City'de kiralık geçiren genç golcüyü, Aston Villa'nın da istediği bildirildi. İngiliz basını, Chelsea Menajeri Conte'nin Abraham'ı Galatasaray ya da Leicester City'e vermeyi düşündüğünü belirtti.
(Fotomaç)
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TUDOR KALIRSA 3 İSİM YOLCU Galatasaraylı futbolcular, kariyer planları için Igor Tudor'un Galatasaray'daki geleceğini beklemeye başladı. Bunların başında da Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Linnes geliyor. Igor Tudor'un görevde kalması halinde 3 futbolcunun da Florya'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
(Fotomaç)
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ŞENOL GÜNEŞ'E İKİNCİ TEKLİF Teknik Direktör Şenol Güneş'in 1 yıllık opsiyonlu sözleşmesini 2+1 yıla çıkarmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bu bağlamda çalışmalarına devam ediyor. Ahmet Nur Çebi ile görüşen Şenol Güneş'in, "Şu anda benim için en önemli şey şampiyonluk. Önce şampiyonluğu garantileyelim, sonra oturur konuşuruz. Acelesi yok, çünkü Beşiktaş'ta mutluyum, bir yere gitmek gibi bir düşünce içerisinde değilim" dediği öğrenildi.
(Sabah)
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TRABZONSPOR, TOLGAY ARSLAN'DAN VAZGEÇTİ Trabzonspor, Tolgay Arslan konusunda Beşiktaş ile her konuda anlaşmış olsa da oyuncuyu ikna etmeyi başaramadı. Tolgay Arslan, Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro istedi ve bu bedelden aşağı inmeyi kabul etmedi. Tolgay ile maaş konusunda anlaşmaya varamayan bordo mavili kulüp orta saha için diğer adaylara yönelme kararı aldı.
(Fanatik)
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BLANC SÜRPRİZİ Galatasaray'da Tudor'un koltuğu erken sallanırken Mircea Lucescu'nun ardından Laurent Blanc da teknik direktör adayları arasına eklendi. Fransız hoca ile sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Barcelona, Arsenal ve Sevilla'nın da ilgilendiği ifade edildi. Blanc, PSG'de geçirdiği 3 sezonda 11 kupa kazanarak kulüp tarihine geçmişti.
(Fotomaç)
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ERSUN YANAL, SOLDADO'YU İSTİYOR Trabzonspor Yönetimi Ersun Yanal’ın isteği üzerine Villarreal’de forma giyen Soldado’yu listenin en başına aldı. Villarreal'de sadece 7 maçta forma giyebilen ve 2 gol atan Soldado'nun da oynamadığı için oldukça mutsuz olduğu belirtildi.
(Sabah)
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MARIO GOMEZ BOMBASI Fiorentina’dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon hem şampiyonluk hem de gol krallığı yaşayan Mario Gomez yeniden siyah-beyazlıların gündemine girdi.
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Beşiktaş Kulübü dün KAP’a yaptığı açıklamada, Alman golcünün Fiorentina’dan 1 milyon 50 bin euro karşılığında Wolfsburg’a transfer olduğu ve 525 bin euro tutarındaki payın siyah-beyazlılara ödeneceğini bildirirken, hukuki inceleme ve takibin devam ettiğini duyurdu.
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BİR YIL SONRA Mario Gomez’le ilgili belge toplamaya devam eden Beşiktaş Yönetimi’nin, Fiorentina ile Wolfsburg arasındaki özel bir maçın bedelinin, gizli bonservis olduğu üzerinde durduğu aktarıldı. Konunun hukuki sürecini bu madde üzerinden takip eden siyah-beyazlıların her iki taraftan kulüpler arasındaki resmi sözleşmeye ise henüz ulaşamadığı ifade edildi.
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Liverpool formasını giyen Lucas Leiva'ya resmi teklifte bulunan Galatasaray, Brezilyalı yıldızın partnerini de buldu!.. Sarı-Kırmızılılar, Osmanlısporlu Badou Ndiaye'ye kanca attı.
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TRABZONSPOR DA DEVREDE Yönetim, Senegalli yıldız için görüşmelere bu hafta içinde başlamayı planlıyor. Osmanlıspor ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Badou Ndiaye ligde oynadığı 21 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın bu transfer için 4-5 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkardığı fakat Trabzonspor'un da devrede olması nedeniyle fiyatın artabileceği öğrenildi. Öte yandan yönetici Cenk Ergün'ün önümüzdeki hafta içinde İngiltere'ye giderek Lucas Leiva ile görüşmesi bekleniyor. Ergün, Brezilyalı ön liberoyı ikna etmek için çalışacak.
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İKİ YILDIZ DA TERLETECEK! Lucas Leiva bonservisi elinde olması nedeniyle yüksek bir yıllık ücret talebinde bulunuyor. Osmanlıspor'la Badou Ndiaye için yapılacak pazarlıklar da çok sıkı geçecek. (Takvim)
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BRUMA'NIN YERİNE 'YENİ KEVIN DE BRUYNE' Bruma'nın yerini doldurmak için gelecek vaadeden bir ismi takıma kazandırmaya çalışan Galatasaray'ın scout ekibi sürpriz bir ismi Cenk Ergün'ün önüne koydu.
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Ermenistan'ın Shirak takımında forma giyen 1999 doğumlu Vahan Bichakhchyan.
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Scout ekibinin Euro U-19 eleme maçlarında keşfettiği 17 yaşındaki Ermeni oyuncunun Ekim ayından beri takip edildiği bildirildi. Potansiyeli anlatıldı.
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Başkan Özbek'in, ''Bruma gibi adam bulun. Ama o paraya almayalım'' sözleri üzerine scout ekibinin U-20, U-19 ve U-18 maçlarını yakında izlediği Vahan Bichakhchyan dahil 20'nin üzerinde isim belirlediği ama Ermeni oyuncunun özellikle maliyeti ile diğer tüm isimlerin önüne çıktığı gelen bilgiler arasında.
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YUSUF YAZICI'YA TALİP Bordo-Mavililer’in yeni prensi Yusuf Yazıcı için daha sezon bitmeden Trabzonspor’un kapısı çalındı. Pek çok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği 20 yaşındaki yıldıza ilk resmi teklifi Olympique Lyon’un yaptığı ortaya çıktı.
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UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’la eşleşen Fransız ekibi yetkililerinin, rakibi analiz etmek için 8 Nisan’da Akyazı’da oynanan 4-3’lük maçı izlerken, Yusuf Yazıcı’ya hayran kaldıkları öğrenildi.
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Sonrasında Trabzonspor’un 3-0 kazandığı Antalyaspor mücadelesini de takip eden Lyon’un profesyonelleri, zaman kaybetmeden Bordo-Mavili kulübe teklifini iletti. Trabzonspor Yönetimi ise 20 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için ısrarcı olan Olympique Lyon’a sezon sonunu işaret etti.
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'SATMAKTAN YANA DEĞİLİZ' Ligde ve kupada çıktığı 16 maçta 5 gol atıp, 10 asist yapan 1997 doğumlu Yusuf Yazıcı’yı astronomik bir öneri gelmediği sürece satmayı düşünmediklerini söyleyen Bordo- Mavili idarecilerin, “Sezon devam ediyor. Takım olarak hedeflerimiz var. Transfer gibi konular sezon sonunda görüşülür. Ancak kadromuzdaki hiçbir oyuncuyu satmaktan yana değiliz” cevabını verdikleri öğrenildi.