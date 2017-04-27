Günün transfer iddiaları (27.04.2017)

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TRABZONSPOR DA DEVREDE

Yönetim, Senegalli yıldız için görüşmelere bu hafta içinde başlamayı planlıyor. Osmanlıspor ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Badou Ndiaye ligde oynadığı 21 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın bu transfer için 4-5 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkardığı fakat Trabzonspor'un da devrede olması nedeniyle fiyatın artabileceği öğrenildi. Öte yandan yönetici Cenk Ergün'ün önümüzdeki hafta içinde İngiltere'ye giderek Lucas Leiva ile görüşmesi bekleniyor. Ergün, Brezilyalı ön liberoyı ikna etmek için çalışacak.