SÜPER LİG HABERLERİ
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Günün transfer iddiaları (27.04.2017)

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:15:09

  • 1 Günün transfer iddiaları (27.04.2017)
    1 | 20

    CHELSEA'DEN KİRALIK GELİYOR!
    Galatasaray'ın gelecek sezon için gözdeleri arasında yer alan Tammy Abraham için bir takım daha devreye girdi. Bonservisi Chelsea'de bulunan ve bu sezonu Championship ekiplerinden Bristol City'de kiralık geçiren genç golcüyü, Aston Villa'nın da istediği bildirildi. İngiliz basını, Chelsea Menajeri Conte'nin Abraham'ı Galatasaray ya da Leicester City'e vermeyi düşündüğünü belirtti.

    (Fotomaç)

  • 2 Günün transfer iddiaları (27.04.2017)
    2 | 20

    TUDOR KALIRSA 3 İSİM YOLCU
    Galatasaraylı futbolcular, kariyer planları için Igor Tudor'un Galatasaray'daki geleceğini beklemeye başladı. Bunların başında da Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Linnes geliyor. Igor Tudor'un görevde kalması halinde 3 futbolcunun da Florya'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

    (Fotomaç)

  • 3 Günün transfer iddiaları (27.04.2017)
    3 | 20

    ŞENOL GÜNEŞ'E İKİNCİ TEKLİF
    Teknik Direktör Şenol Güneş'in 1 yıllık opsiyonlu sözleşmesini 2+1 yıla çıkarmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bu bağlamda çalışmalarına devam ediyor. Ahmet Nur Çebi ile görüşen Şenol Güneş'in, "Şu anda benim için en önemli şey şampiyonluk. Önce şampiyonluğu garantileyelim, sonra oturur konuşuruz. Acelesi yok, çünkü Beşiktaş'ta mutluyum, bir yere gitmek gibi bir düşünce içerisinde değilim" dediği öğrenildi.

    (Sabah)

  • 4 Günün transfer iddiaları (27.04.2017)
    4 | 20

    TRABZONSPOR, TOLGAY ARSLAN'DAN VAZGEÇTİ
    Trabzonspor, Tolgay Arslan konusunda Beşiktaş ile her konuda anlaşmış olsa da oyuncuyu ikna etmeyi başaramadı. Tolgay Arslan, Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro istedi ve bu bedelden aşağı inmeyi kabul etmedi. Tolgay ile maaş konusunda anlaşmaya varamayan bordo mavili kulüp orta saha için diğer adaylara yönelme kararı aldı.

    (Fanatik)

  • 5 Günün transfer iddiaları (27.04.2017)
    5 | 20

    BLANC SÜRPRİZİ
    Galatasaray'da Tudor'un koltuğu erken sallanırken Mircea Lucescu'nun ardından Laurent Blanc da teknik direktör adayları arasına eklendi. Fransız hoca ile sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Barcelona, Arsenal ve Sevilla'nın da ilgilendiği ifade edildi. Blanc, PSG'de geçirdiği 3 sezonda 11 kupa kazanarak kulüp tarihine geçmişti.

    (Fotomaç)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000