Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Kupada yarı final karşılaşmasında Kasımpaşa, Konyaspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşmada iki takımda turu geçmek için avantaj kovalayacak. Peki, Kasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ne zaman başlayacak? İşte zorlu maçın tüm detayları...

KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Süper Lig'in güçlü iki ekibinde de hedef Türkiye Kupası'nda final oynayarak kupayı müzesine götürmek. Kasımpaşa evinde oynayacağı maçı kazanmayı ve tur için Konya'daki maça avantajlı gitmeyi planlıyor. Aykut Kocaman'ın takımı Konyaspor ise, İstanbul'da gol ya da goller atarak avantajlı bir skorla evindeki maça çıkmanın peşinde. Birçok hesabın yapıldığı zorlu Kasımpaşa - Konyaspor maçı 27 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 20.45'te başlayacak. Kasımpaşa Recep tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak kritik maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları HABERTURK.COM'da olacak.

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖZDEŞ: GOL YEMEDEN KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Teknik direktör Kemal Özdeş, “Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak. Gol yemeden kazanmak için mücadele edeceğiz. Takımımın ligin 2. yarısı ve kupadaki performansından çok memnunum. Oyunun iki yönünü de etkili oynuyoruz. Oyuncularımın isteği ve inancı üst düzeyde. Sonuna kadar gideceğiz” dedi.

KASIMPAŞA'DA KUPA GOLCÜSÜ BATUHAN

Kasımpaşa'da takımın en skorer ismi Adem Büyük olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda en çok gol atan isim ise Batuhan Altıntaş oldu. Kasımpaşa'da 7 gol ile kupada en fazla gol atan oyuncu unvanını Batuhan alırken, gole en çok katkı veren oyuncu ise Turgut Doğan Şahin oldu.

KONYASPOR BASIN SÖZCÜSÜ BAYDAR: KUPADA FİNAL OYNAYACAĞIZ

Kupadaki Kasımpaşa maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baydar, şu görüşleri aktardı:

"Bu bambaşka bir mecrada, bambaşka şartlar altında oynanacak olan bir müsabaka. O yüzden çok daha konsantre olmamız ve çok daha fazla mücadele etmemiz gereken iki karşılaşmaya çıkacağız. Takımımıza, teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Bütün Konya tek vücut olarak bunu başaracağımıza inanıyoruz. Final için sadece iki müsabaka oynayacağız. Bunun ilk ayağında alınacak sonuç son derece önemli. İlk maçtan golle dönebilirsek, iç sahada daha avantajlı olacağız. İnşallah Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacağız ve bu gururu 'Konyasporluyum' diyen herkese yaşatacağız."

KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL KADROSU

Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel Sarı, Titi Olivier, Veigneau David, Pavelka, Loret Sadiku, Samuel Eduok, Andre Castro, Adem Büyük, Fode Koita

SAKATLAR: Franck Etoundi, Tunay Torun

CEZALI: YOK

KONYASPOR'UN MUHTEMEL KADROSU

Kaya Tarakçı, Nejc Skubic, Ali Turan, Jagos Vukovic, Mehmet Uslu, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Riad Bajic

SAKAT: YOK

CEZALI: YOK

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 maçın 4'ünü Kasımpaşa, 4'ünü ise Konyaspor kazandı. 2 maçta ise ekipler yenişemedi.

Kasımpaşa 4 - 0 Konyaspor

Konyaspor 1 - 2 Kasımpaşa

Kasımpaşa 1 - 3 Konyaspor

Kasımpaşa 2 - 0 Konyaspor

Konyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Kasımpaşa 0 - 0 Konyaspor

Kasımpaşa 2 - 1 Konyaspor

Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa

Konyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Kasımpaşa 1 - 1 Konyaspor

KASIMPAŞA'NIN FORM DURUMU

Kasımpaşa son 10 maçında yalnızca 1 kez yenilirken adeta yenilgiyi unuttu. İstanbul ekibi bu süreçte 5 maçını berabere bitirirken, 4'maçında rakiplerini yenmeyi başardı.

Fenerbahçe 0 - 0 Kasımpaşa

Kasımpaşa 4 - 0 Bursaspor

Kasımpaşa 2 - 0 Rizespor

Kayserispor 2 - 2 Kasımpaşa

Gaziantepspor 0 - 2 Kasımpaşa

Kasımpaşa 3 - 2 Osmanlıspor

Alanyaspor 3 - 1 Kasımpaşa

Rizespor 2 - 2 Kasımpaşa

Kasımpaşa 1 - 1 Konyaspor

Karabükspor 0 - 0 Kasımpaşa

KONYASPOR'UN FORM DURUMU

Konyaspor son 10 maçının 4'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 3'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Gençlerbirliği 2 - 0 Konyaspor

Konyaspor 1 - 1 Trabzonspor

Sivasspor 0 - 0 Konyaspor

Adanaspor 0 - 1 Konyaspor

Konyaspor 0 - 3 Başakşehir

Fenerbahçe 2 - 3 Konyaspor

Konyaspor 2 - 0 Bursaspor

Konyaspor 3 - 2 Sivasspor

Kasımpaşa 1 - 1 Konyaspor

Konyaspor 1 - 2 Gaziantepspor