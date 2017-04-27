Yunanistan Kupası'nda PAOK, deplasmanda 2-0 kaybettiği Panathinaikos'u evinde ağırlıyor. Peki PAOK - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Toumba Stadyumu'nda oynanacak olan maç Türkiye saati ile saat 19:00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Türkiye'de yayınlayan herhangi bir kanal bulunmuyor.

PAOK VE PANATHİNAİKOS HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● PAOK, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Panathinaikos, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● PAOK, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● Panathinaikos, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● PAOK, evinde oynadığı son maçta Panathinaikos'u ligde 3-0 mağlup etti.

● Panathinaikos, deplasmanda oynadığı son maçta ligde PAOK'a 3-0 kaybetti.

● İki takım arasında oynanan son 10 maçta Panathinaikos'un 5 galibiyeti bulunuyor. PAOK ise 2 kere kazanabildi. İki takım arasındaki son 10 maçın 3'ü berabere sonlandı.

● PAOK ve Panathinaikos arasında oynanan son karşılaşmada Panathinaikos, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

MUHTEMEL KADROLAR

PAOK: Panayiotis Glikos, Marin Leovac, Stelios Malezas, Jose Angel Crespo, Evgen Shakhov, Leo Matos, Jose Alberto Canas, Efthimis Koulouris, Pedro Henrique, Djalma Campos ve Amr Warda

Panathinaikos: Odisseas Vlachodimos, Ousmane Coulibaly, Rodrigo Moledo, Georgios Koutroubis, Viktor Klonaridis, Dimitris Kourbelis, Lucas Villafanez, Niklas Hult, Paul M'Poku, Sebastian Leto, Zeca ve Marcus Berg