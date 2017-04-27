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Spor Toto Süper Lig hakemi
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Başakşehir - Beşiktaş maçı Cüneyt Çakır'ın

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:05:56 Güncelleme: 13:12:33

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta maçlarının hakemleri açıklandı. İşte 29. hafta mücadalelerinin hakemleri:

YARIN
20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor : Özgür Yankaya

29 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

30 NİSAN PAZAR
13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
19.00 Adanaspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

1 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Bursaspor - Galatasaray: Halis Özkahya
20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

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