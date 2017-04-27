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Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:41:43 Güncelleme: 15:44:44

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların çalışmayı dar alanda maç yaparak tamamladıkları aktarıldı.

Milli takım kampında bulunan genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün haricinde tüm futbolcuların idmanda yer aldıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 26 dakika önce
    kumpascı trabzonspor, birgün küme düşeceklerini de göreceğiz..
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