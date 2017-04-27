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Beşiktaş barbekü partisi verdi

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:04:31

Beşiktaş, gerçekleştirdiği sabah antrenmanından sonra barbekü partisi düzenledi

  • 1 Beşiktaş barbekü partisi verdi
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    Beşiktaşlı futbolcular, antrenman sonrası tesislerde düzenlenen barbekü partisinde aileleriyle bir araya geldi

  • 2 Beşiktaş barbekü partisi verdi
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    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından, futbolcuların barbekü partisinde eşleri ve çocuklarıyla keyifli anlar yaşadığı kaydedildi.

  • 3 Beşiktaş barbekü partisi verdi
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    Şenol Güneş,antrenmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck'in eşi Manuela ve kızı Amelicia ile kısa süre sohbet etti.

  • 4 Beşiktaş barbekü partisi verdi
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    Antrenmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck'in eşi Manuela kızı Amelicia oyun sahasında futbol toplarıyla oynadı.

  • 5 Beşiktaş barbekü partisi verdi
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    Cenk Tosun antrenmanın ardından yeğeni Ada ile futbol toplarıyla oynadı.

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