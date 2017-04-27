Beşiktaş barbekü partisi verdi

Beşiktaşlı futbolcular, antrenman sonrası tesislerde düzenlenen barbekü partisinde aileleriyle bir araya geldi
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına açık gerçekleştirilen antrenmanın ardından, futbolcuların barbekü partisinde eşleri ve çocuklarıyla keyifli anlar yaşadığı kaydedildi.
Şenol Güneş,antrenmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck'in eşi Manuela ve kızı Amelicia ile kısa süre sohbet etti.
Antrenmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck'in eşi Manuela kızı Amelicia oyun sahasında futbol toplarıyla oynadı.
Cenk Tosun antrenmanın ardından yeğeni Ada ile futbol toplarıyla oynadı.