Ahmet Çakar, Igor Tudor'a yüklendi

Ahmet Çakar BİP uygulamasında yer alan 10 Numara Muhabbet kanalına yaptığı açıklamada 'Allah sana arifeyi gösterir bayramı göstermez' deyimiyle Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'u eleştirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendiren Ahmat Çakar, "Fenerbahçe pasif bir futbol oynadı. Çıkmadı, sadece kapandı ama 90+1'inci dakikada sağ bek içeri girdi, kesti ve Josef çok güzel vurdu. Maçın kontrolü Galatasaray'daydı ama işte Allah'ın sopası..." sözleriyle Josef'in golünü övdü.

Çakar eleştirilerine "Tudor ayrıca Bruma'yı çıkartarak da hata yaptı. Bruma o ana kadar en hareketli, en efektif, en yaratıcı oyuncuydu, aralara oynuyordu. Sonucu değiştirebilecek tek kişiydi. Tudor oyundan alınca maç 0-0'a bağlandı. Tam bitiyordu derken, Mevla'm dedi ki 'Bakın ben sizi nasıl cezalandırıyorum!' " sözleriyle devam etti.

"TUDOR SENEYE ANCA KIZ TAKIMI ÇALIŞTIRIR"

"Görünen şu ki Tudor seneye yok. Tudor seneye ancak Hajduk Split kız takımını çalıştırır!" diyen Çakar, sözlerini "Bir daha Türkiye'de kimse Tudor'la çalışmaz. Çünkü bir Anadolu takımına gitse belki gene onları da satıp başka takıma gider diye kimse bu riske girmez. Ne malum senin Karabük'ü satıp başka bir takımı satmayacağın..." ifadeleriyle noktaladı.