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FUTBOL

Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya şok sözler!..

27 Nisan 2017 Perşembe, 23:27:40

Muharrem Usta'nın hayal kırıklığı yaratan isimleri aldığını söylediği Nevzat Aydın, "Başkanın ego yüklü röportajında anlatıklarının gerçekle alakası yoktur” dedi

  • 1 Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya şok sözler!..
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    HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

    Süper Lig’in devre arasında yapılan nokta atışı takviyelerin ardından müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor’da sular durulmuştu... 

  • 2 Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya şok sözler!..
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    Ancak başkan Muharrem Usta ile yardımcısı Nevzat Aydın arasındaki atışma Bordo-Mavililer’de yeni bir krizin patlak vermesine neden oldu.

  • 3 Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya şok sözler!..
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    Başkan Usta geçtiğimiz günlerde yerel basına verdiği bir röportajda sezon başında yapılan transferlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

  • 4 Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya şok sözler!..
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    Castillo, Durica, Bero ve Onazi gibi isimleri takıma kendisinin kazandırdığını belirten Usta, o süreçte transfer komitesinin başında yer alan Nevzat Aydın ve ekibinin niyetlerinden şüphe etmediğini ancak tecrübesiz olduklarını ileri sürerek, Ibanez, Suk ve Ramil’in transferini gerçekleştirdiklerine dikkat çekmişti.

  • 5 Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya şok sözler!..
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    ‘ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSUYORUM’
    Bu sözlerin ardından gözlerin çevrildiği Nevzat Aydın’dan çok sert bir yanıt geldi. 

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