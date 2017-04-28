Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya şok sözler!..

Süper Lig’in devre arasında yapılan nokta atışı takviyelerin ardından müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor’da sular durulmuştu...
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Ancak başkan Muharrem Usta ile yardımcısı Nevzat Aydın arasındaki atışma Bordo-Mavililer’de yeni bir krizin patlak vermesine neden oldu.
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Başkan Usta geçtiğimiz günlerde yerel basına verdiği bir röportajda sezon başında yapılan transferlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
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Castillo, Durica, Bero ve Onazi gibi isimleri takıma kendisinin kazandırdığını belirten Usta, o süreçte transfer komitesinin başında yer alan Nevzat Aydın ve ekibinin niyetlerinden şüphe etmediğini ancak tecrübesiz olduklarını ileri sürerek, Ibanez, Suk ve Ramil’in transferini gerçekleştirdiklerine dikkat çekmişti.
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‘ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSUYORUM’ Bu sözlerin ardından gözlerin çevrildiği Nevzat Aydın’dan çok sert bir yanıt geldi.
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Zaman zaman diğer yöneticilerle de sıkıntılar yaşayan başkan yardımcısı Aydın, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Muharrem Usta’nın ego yüklü röportajında anlattıklarının gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur.
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Çok yazık. Canım Trabzonspor’umuza zarar vermemek için şu an buna ek olarak söyleyeceğim başka bir şey yok.
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Ancak zamanı ve yeri geldiğinde her süreci, kararı ve transferi en etkili mecralarda detaylarıyla paylaşacağımdan emin olabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.
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MUHARREM USTA NE DEMİŞTİ? Başkan Muharrem Usta, kısa süre önce verdiği röportajda transferlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
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“Göreve ilk geldiğimizde yükümüz çok ağırdı. Bunu bildiğim için arkadaşlar arasında görev paylaşımı yaptık.
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İlk günler ben de işin özellikle ekonomik tarafına baktım. Futbol işlerini devrettiğim arkadaşlar(teknik) aslında iyi niyetliydiler.
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Bundan hiç şüphem olmadı. Ama tecrübesiz olduklarından, başarılı olamadılar. Sezon başında bile bir çok transferi başkan olarak ben yapmak zorunda kaldım.
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Castillo, Durica, Bero ve Onazi konusunda tüm transferleri ben bitirdim.
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O günkü transferden sorumlu olan arkadaşlar ise İbanez, Suk ve Ramil’i almışlardı.
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Sezon iyice yaklaşınca, baktım olacak gibi değil hemen transfere el atıp adını verdiğim oyuncuların transferlerini bitirdi."