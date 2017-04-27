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Kemal Özdeş: "Buruk bir sevinç yaşıyoruz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "2-0'dan 3-2 yendiğimiz için çok mutluyum. Koita ciddi sakatlandı. Bu yüzden sevincimiz buruk" dedi

27 Nisan 2017 Perşembe, 23:42:13 Güncelleme: 23:44:09

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında evinde karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "2-0'dan 3-2 yendiğimiz için çok mutluyum. Koita ciddi sakatlandı. Bu yüzden sevincimiz buruk. Konya takımı ile bu sezon 3. maçımızı oynadık. 2 maçta kopya gibi. Bugün geçtiğimiz lig maçına göre iyi başladık. Kalemize ilk gelen şut gol oldu. Sonra ikinci gol geldi. Devre arası oyuncularımın maçı kazanmak için ikna olması gerekiyordu. İkinci yarı oyuncularımın gösterdiği performanstan çok mutluyum. Oyuna sonradan giren arkadaşlar ciddi katkı verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yarı final iki ayaklı. Her şey Konya'da belli olacak. Orada gol bulmak lazım. Rövanş maçı daha zorlu olacak. Umarım finale kalan takım oluruz. Sonra da hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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