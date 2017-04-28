Kasımpaşa - Konyaspor maçı yazar yorumları

ALİ GÜLTİKEN: KASIMPAŞA İNADI

Futbol müthiş bir oyun. Hiçbir dakikasında boşluğa yer yok. Bu boşlukları yaratan takımlara Kasımpaşa gibi ekipler cezayı hemen kesiyor.

Konyaspor çok dengeli bir takım. Hangi takımla oynarsa oynasın oyun temposunu kontrol altında tutabiliyor. Dün akşam da deplasman takımı olarak 82. dakikaya kadar kendi planlarını istediği ölçüde uyguladı. Özellikle Bajic, oyun içerisinde fazla görünmese de 1 gol atıp, 1 de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Gollerin oluşumuna baktığımızda klasik Konyaspor işleri görüyoruz. Özellikle rakip defansın arkasına çabuk ve etkili sarkmaya çalışan ve bu organizasyonlarda başarılı olan bir takım olarak dün akşam 2 gol buldu. Kupa eşleşmelerinde deplasmanda 2-0 öne geçmek büyük bir avantaj. Bu skor avantajını oyun içerisine de yayarak maçı belirli bir noktaya kadar kontrol edebildi.

Kasımpaşa maçın ilk yarısında çok fazla oyunu zorlayamadı. Tempoyu arttırmakta, pas trafiğini hızlandırmakta problem yaşadı. Koita’nın birkaç pozisyonu dışında istediklerini gerçekleştiremedi. Koita’nın sakatlanmasından sonra oyuna giren Eduok, Kasımpaşa’nın hücum gücünü artıran en önemli isimlerden biri oldu. Neredeyse tüm oyuncularıyla kapanan Konyaspor’a cezayı kaptan Adem Büyük kesti. İlk gole katkısı ve ikinci goldeki muhteşem kafa vuruşu Kasımpaşa’yı maça geri getirdi. Sonrasında da Eduok’un 3. golü müthiş bir geri dönüşün imzası oldu.

Ve böylece Kasımpaşa, ‘bitti’ denilen final şansını 4 dakikada yeniden yakaladı. Futbolda sistemler, uygulamalar ve taktikler elbette çok önemli. Ama daha da önemlisi oyuncu performansları. Yıkılmayan karakterler, mücadeleci ruhlar... Dün Kasımpaşa takım olarak belki uzun bir süre düşündüklerini gerçekleştiremedi. Zorlandı, pozisyon bulmakta da istediği üretkenlikten uzaktı. Ama sahada yılmayan, deneyen ve çabalayan oyuncuları vardı. Adem Büyük, muhteşem bir karakter örneği ortaya koyarak takımının ve kendisinin inancını maçın neticesine yansıttı. Kupanın ikinci ayağı için de Kasımpaşa’nın final umudunu ayakta tuttu.

Aykut Hoca açısından kariyerinin en zor maçlarından biri olduğunu tahmin ediyorum. Deplasmanda iki gol bulduğunda bunu koruyabilme kapasitesini defalarca ortaya koydu. Fakat futbol her zaman aynı rutinde tekrar etmiyor. Kasımpaşa tarihi bir geri dönüşle ona kötü bir futbol gecesi yaşattı.

KEMAL HOCA

Kemal Hoca takımıyla göz kamaştırıcı bir geri dönüşe imza attı. Yarı finale kalma başarısının tesadüf olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

GOLLER AYAKTA ALKIŞLANDI

Bol gollü bir maç oldu. Goller de skor kadar etkileyiciydi. İki takım da seyri hoş, becerili gollere imza attılar.

BÜLENT YAVUZ: ZOR MAÇI İYİ YÖNETTİ

Maçın hakemi Ümit Öztürk, iyi bir yönetim sergiledi. Sadece Kasımpaşalı Koita’nın maçın başındaki pozisyonu tartışmalıydı. Hakem burada Ali Turan’ın rakibinin ayağına müdahalesini göremedi. Ceza alanı içinde mi, dışında mı, net değil. Çok zor bir pozisyondu. Faulü verse beyaz noktayı da gösterebilirdi. Adem’e gösterilen çift sarı, yani kırmızı kart da doğruydu. 82’ye kadar 2-0 galip oynayan Konya’nın teknik direktörü Aykut Kocaman’ın mağlubiyeti hakeme bağlamasını da doğru bulmuyorum.