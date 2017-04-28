Galatasaray, Dursun Özbek'le geriye gidiyor!

28 Nisan 2017 Cuma, 09:37:57 | Güncelleme: 10:44:09
Dursun Özbek yönetiminin hoca hamleleri; Aslan'ı ileri değil, hep ters istikamete götürdü...
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HABERTÜRK SPOR / Erhan Kaan ADIGÜZEL
Son iki sezondaki kan değişiklikleri takımı ayağa kaldırmak yerine, yatağa düşürdü. Mustafa Denizli ve Riekerink'ten sonra Tudor hamlesi de sonuç vermedi
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Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, tribünleri dikkate alıp yaptıkları acil hoca değişiklikleri pahalıya patladı.
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Yapılan teknik direktör hamleleri tutmazken, sürekli kan kaybedilmesi hasarı daha da büyüttü.
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2015-16 sezonuyla başlayan süreçten bugüne kadar hoca konusunda istikrarı yakalayamayan Cimbom’da ‘Tudor aşısı’ da tutmazken, son 2 sezonda takımı zirveye taşıması için yapılan teknik direktör değişikleri tam tersi sonuç verdi.
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3 KUPALI HAMZAOĞLU’NA 11 HAFTA SABREDİLDİ
Tarih yazıp 2014-15 sezonunu 3 kupayla tamamlayan Galatasaray’a 4. yıldızı kazandıran Hamza Hamzaoğlu, 2015-16 sezonuna takımının başında başladı.
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Ancak ligin 11. haftasında 23 puanla 3. sırada ve lider Beşiktaş’ın sadece 5 puan gerisinde olmasına rağmen Hamzaoğlu’nun görevine son verildi.
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DENİZLİ, 12 MAÇTA 4 GALİBİYET ALINCA... Hamza Hamzaoğlu gidince takım tecrübeli bir isme; Mustafa Denizli’ye emanet edildi. Fakat kurt teknik adam beklentilerin çok altında kalmıştı. Denizli, 12 lig müsabakasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alınca camianın sabrı taştı.
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Mustafa Denizli’nin 3. sırada aldığı Aslan, 5.’liğe kadar gerilerken, istifa eden tecrübeli hocanın yerine altyapı direktörü Jan Olde Riekerink getirildi.
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FUTBOLCULAR SEVSE DE RIEKERINK GÖNDERİLDİ Altyapı sorumlusu olması, ilk kez bir profesyonel bir takımı çalıştırması Riekerink’e soru işaretleriyle bakılmasına yol açtı.
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Denizli’nin 5. bıraktığı takım Hollandalı hocayla sezonu 6. basamakta tamamlarken, yönetim de başta Sneijder olmak üzere oyuncuların olumlu görüşleri doğrultusunda yeni sezona da Riekerink’le devam etme kararı aldı.
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Futbolcularla iyi ilişkiler kurmasına ve takım 3. sırada olmasına rağmen teknik direktörlük değişikliğine giden yönetim, Hollandalı’nın yerine Igor Tudor’u getirdi. Hırvat hocanın G.Saray’ı ise Başakşehir’den sonra F.Bahçe’ye de yenildi ve 1 basamak geriledi.