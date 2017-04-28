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Galatasaray, Dursun Özbek'le geriye gidiyor!

28 Nisan 2017 Cuma, 09:37:57

Dursun Özbek yönetiminin hoca hamleleri; Aslan'ı ileri değil, hep ters istikamete götürdü...

  • 1 Galatasaray, Dursun Özbek'le geriye gidiyor!
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    HABERTÜRK SPOR / Erhan Kaan ADIGÜZEL 

    Son iki sezondaki kan değişiklikleri takımı ayağa kaldırmak yerine, yatağa düşürdü. Mustafa Denizli ve Riekerink'ten sonra Tudor hamlesi de sonuç vermedi

  • 2 Galatasaray, Dursun Özbek'le geriye gidiyor!
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    Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, tribünleri dikkate alıp yaptıkları acil hoca değişiklikleri pahalıya patladı.

  • 3 Galatasaray, Dursun Özbek'le geriye gidiyor!
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    Yapılan teknik direktör hamleleri tutmazken, sürekli kan kaybedilmesi hasarı daha da büyüttü. 

  • 4 Galatasaray, Dursun Özbek'le geriye gidiyor!
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    2015-16 sezonuyla başlayan süreçten bugüne kadar hoca konusunda istikrarı yakalayamayan Cimbom’da ‘Tudor aşısı’ da tutmazken, son 2 sezonda takımı zirveye taşıması için yapılan teknik direktör değişikleri tam tersi sonuç verdi.

  • 5 Galatasaray, Dursun Özbek'le geriye gidiyor!
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    3 KUPALI HAMZAOĞLU’NA 11 HAFTA SABREDİLDİ

    Tarih yazıp 2014-15 sezonunu 3 kupayla tamamlayan Galatasaray’a 4. yıldızı kazandıran Hamza Hamzaoğlu, 2015-16 sezonuna takımının başında başladı.

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