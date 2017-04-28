Galatasaray, Dursun Özbek'le geriye gidiyor!

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Futbolcularla iyi ilişkiler kurmasına ve takım 3. sırada olmasına rağmen teknik direktörlük değişikliğine giden yönetim, Hollandalı’nın yerine Igor Tudor’u getirdi. Hırvat hocanın G.Saray’ı ise Başakşehir’den sonra F.Bahçe’ye de yenildi ve 1 basamak geriledi.