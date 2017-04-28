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ZANETTI ÇOK İSTİYOR

Inter yöneticisi Javier Zanetti'nin çok yakın arkadaşı olan Simeone ile görüştüğü, başta reddeden tecrübeli teknik adamın Zanetti'nin çabaları sonucu gelme fikrine daha sıcak bakmaya başladığı kaydedildi.