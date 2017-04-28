İTALYA HABERLERİ
28 NİSAN 2017
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FUTBOL

Arda Turan için bomba iddia!..

28 Nisan 2017 Cuma, 09:54:42

  • 1 Arda Turan için bomba iddia!..
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    Inter'in yeni teknik direktörlük görev için Diego Simone ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

  • 2 Arda Turan için bomba iddia!..
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    İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un dominasyonunu kırmak için maddi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı alan Inter büyük oynuyor.

  • 3 Arda Turan için bomba iddia!..
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    Milano ekibinin, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'yi yüklü bir transfer bütçesiyle takımın başına geçirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

  • 4 Arda Turan için bomba iddia!..
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    ZANETTI ÇOK İSTİYOR
    Inter yöneticisi Javier Zanetti'nin çok yakın arkadaşı olan Simeone ile görüştüğü, başta reddeden tecrübeli teknik adamın Zanetti'nin çabaları sonucu gelme fikrine daha sıcak bakmaya başladığı kaydedildi.

  • 5 Arda Turan için bomba iddia!..
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    İLK ÖNCE ARDA'YI İSTEDİ
    Diego Simeone'nin görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazıldı.

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