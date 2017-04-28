Türkiye Birinci Lig'inde 30'uncu hafta mücadelesinde Mersin İdmanyurdu ile Eskişehirspor karşı karşıya geliyor. Kümeye düşmemek için son kozlarını oynayan Mersin İdmanyurdu ile Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşma heyecan fırtınasına sahne olacak. Peki, Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak?

MERSİN İDMANYURDU - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF 1'inci Lig'de 30'uncu hafta karşılaşmaları yine nefes kecek. Ligde son haftalara girilirken düşmemek için var gücüyle mücadele eden Mersin İdmanyurdu, Süper Lig'e çıkma yolundaki en güçlü ekiplerden Eskişehirspor'la karşılaşacak. Mersin İdmanyurdu'na galibiyet dışında hiçbir skor yaramıyor. Akdeniz ekibi olası bir puan kaybı durumunda ligde kalma şansını mucizelere bırakacak. Eskişehirspor ise TFF 1'inci Lig'de 49 puanla 2'nci sırada yer alıyor ve Süper Lig'e doğrudan katılma hakkını şu an için elinde bulunduruyor. Süper Lig'e play-off oynamadan katılmak isteyen Mustafa Denizli'nin öğrencilerinde de tek hedef galibiyet. Sivasspor'un averajla önünde bulunan Eskişehir, olağan bir puan kaybı yaşaması durumunda koltuğunu tehlikeye atacak. Kazanmaktan başka çaresi olmayan 2 takımın kozlarını paylaşacağı Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor maçı 28 Nisan 2017 Cuma günü (bugün) saat 18.00'da Mersin Arena'da oynanacak. Kritik maç TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Mersin İ.Y 1 - 3 Eskişehirspor

Eskişehirspor 3 - 1 Mersin İ.Y

Eskişehirspor 0 - 0 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 0 - 3 Eskişehirspor

Mersin İ.Y 4 - 2 Eskişehirspor

Eskişehirspor 2 - 0 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 1 - 1 Eskişehirspor

Eskişehirspor 3 - 2 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 1 - 2 Eskişehirspor

Eskişehirspor 6 - 0 Mersin İ.Y

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARI ŞAMPİYONLUK HAZIRLIĞI YAPIYOR

Eskişehirspor taraftarlarının sosyal medya üzerinden başlattığı "Şampiyonluk Yakın Bayrakları Asın" kampanyasıyla kentin cadde ve sokakları takımın bayrakları ile süsleniyor.

Taraftarlar Eskişehirspor-Sivasspor maçı öncesinde sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı. "Şampiyonluk Yakın Bayrakları Asın" sloganıyla hareket eden taraftarlar kampanyayı devam ettiriyor. Yürütülen kampanya çerçevesinde Eskişehir Valiliği etrafındaki cadde ve sokaklar Eskişehirspor bayrakları ile donatıldı. Çevredeki Eskişehirsporlu vatandaşlar ise bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kısa sürede Eskişehir'in birçok cadde ve sokaklarının takımın bayrakları ile süslenmesini beklediklerini ifade ettiler.

MUSTAFA DENİZLİ: HEDEFİMİZE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli de, süper Lig hedeflerinde hiçbir şeyin değişmediğini söyledi. Hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını ifade eden Denizli karşılaşmayı şöyle değerlendirdi

Şehir olarak, takım olarak beklentilerimizin yüksek olduğu maçtı. Bunu da iki defa ele geçirdik. Fakat öyle bitiremedik. Tabloda bizim adımıza çok fazla üzülecek bir şey asla yok. Hedefimizde değişen hiçbir şey yok. Şu anda bizden çok daha fazla düşünmesi gereken fazla sayıda takım var. Biz Eskişehirspor olarak herhangi bir şekilde bir olumsuz bir düşünce içerisinde değiliz, olmamıza da neden yok. Bir hedef koymuştuk. O hedefi mutlaka bulacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu ligde en az düşünmesi gereken takım varsa önündeki maçları o biziz. Yolumuza devam edeceğiz, hedefimize de mutlaka ulaşacağız.

ESKİŞEHİRSPOR'UN GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAHAYA ÇIKTIĞI KADRO

Ruud Boffin,Jerry Akaminko, Hakan Çinemre, Tarık Çamdal, Kaan Kanak, Dorukhan Toköz, Hasan Hüseyin Acar, Erkan Zengin, Hürriyet Gücer, Uğur İnceman, Semih Şentürk

SAKAT VE CEZALI DURUMU

Eskişehirspor'da zorlu Mersin İdmanyurdu maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

ESKİŞEHİRSPOR'DA EN GOLCÜ OYUNCULAR

Bruno Mazenga: 12

Semih Şentürk: 11

Erkan Zengin: 10

ESKİŞEHİRSPOR'UN FORM DURUMU

Eskişehirspor, son 10 maçında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Eskişehirspor 1 - 5 Manisaspor

Elazığspor 0 - 0 Eskişehirspor

Eskişehirspor 0 - 0 Ümraniyespor

Boluspor 2 - 2 Eskişehirspor

Giresunspor 0 - 0 Eskişehirspor

Eskişehirspor 4 - 0 Göztepe

Bandırmaspor 0 - 1 Eskişehirspor

Eskişehirspor 2 - 4 Adana Demir

Yeni Malatya 1 - 2 Eskişehirspor

Eskişehirspor 2 - 2 Sivasspor

MERSİN İDMANYURDU'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTA SAHAYA ÇIKTIĞI KADRO

Yunus Emre Aslan, Milan Mitrovic, Gökhan Akkan, Abdulkadir Korkut, Mehmet Enes Sığırcı, Hakan Olkan, Tolga Şahin, Nurullah Kaya, Tita, Sinan Kaloğlu, Ricardo Pedriel

MERSİN İDMANYURDU'NDA EN GOLCÜ OYUNCULAR

Ricardo Pedriel 8

Milan Mitrovic 3

Sinan Kaloğlu 3

MERSİN İDMANYURDU'NUN FORM DURUMU

Mersin İdmanyurdu son 10 maçında sadece 2 kez kazandı. Akdeniz ekibi 6 kez berabere kalırken, 2 kez de yenildi.

Mersin İ.Y 2 - 2 Boluspor

Samsunspor 1 - 1 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 0 - 0 Denizlispor

B.Ş. Gaziantep 1 - 2 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 1 - 1 Altınordu

Balıkesirspor 3 - 3 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 3 - 2 Ş.Urfaspor

Manisaspor 2 - 0 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 0 - 2 Elazığspor

Ümraniyespor 2 - 2 Mersin İ.Y