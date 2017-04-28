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Atalanta - Juventus
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Atalanta - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Lider Juventus, 5. sırada 63 puanla yer alan Atalanta'ya konuk oluyor. Peki Atalanta - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

28 Nisan 2017 Cuma, 10:53:46 Güncelleme: 11:01:48

İtalya Serie A'da Massimiliano Allegri yönetimindeki lider Juventus, 5. sırada 63 puanla yer alan Atalanta'ya konuk oluyor. Peki Atalanta - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

ATALANTA VE JUVENTUS HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Atalanta, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Atalanta, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde hiç gol görmedi.

● Atalanta, evinde oynadığı son maçta Bologna'yı 3-2 mağlup etti.

● Juventus, deplasmanda oynadığı son maçta Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.

● Atalanta, 5 maçtır kaybetmiyor. Aynı zamanda evinde oynadığı son 8 maçta mağlubiyet almadı.

● Juventus, deplasmanda son 7 maçta da kaybetmedi. Toplamda ise 14 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

MUHTEMEL KADROLAR

Atalanta: Etrit Berisha, Mattia Caldara, Andrea Conti, Andrea Masiello, Rafael Toloi, Franck Kessie, Leonardo Spinazzola, Remo Freuler, Alejandro Gomez, Jasmin Kurtic ve Andrea Petagna

Juventus: Neto, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Stephan Lichtsteiner, Medhi Benatia, Claudio Marchisio, Kwadwo Asamoah, Sami Khedira, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain

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