İtalya Serie A'da Massimiliano Allegri yönetimindeki lider Juventus, 5. sırada 63 puanla yer alan Atalanta'ya konuk oluyor. Peki Atalanta - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
ATALANTA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. İtalyan hakem Marco Guida'nın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
ATALANTA VE JUVENTUS HAKKINDA İSTATİSTİKLER
● Atalanta, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
● Juventus, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
● Atalanta, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
● Juventus, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde hiç gol görmedi.
● Atalanta, evinde oynadığı son maçta Bologna'yı 3-2 mağlup etti.
● Juventus, deplasmanda oynadığı son maçta Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.
● Atalanta, 5 maçtır kaybetmiyor. Aynı zamanda evinde oynadığı son 8 maçta mağlubiyet almadı.
● Juventus, deplasmanda son 7 maçta da kaybetmedi. Toplamda ise 14 maçtır yenilgi yüzü görmedi.
MUHTEMEL KADROLAR
Atalanta: Etrit Berisha, Mattia Caldara, Andrea Conti, Andrea Masiello, Rafael Toloi, Franck Kessie, Leonardo Spinazzola, Remo Freuler, Alejandro Gomez, Jasmin Kurtic ve Andrea Petagna
Juventus: Neto, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Stephan Lichtsteiner, Medhi Benatia, Claudio Marchisio, Kwadwo Asamoah, Sami Khedira, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain