Günün transfer iddiaları

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Burak Yılmaz için yapılan temasta, Pekin ekibinin G.Saray'a ödediği 8 milyon euro'yu talep ettiği, Trabzonspor'un ise bu rakamları ödeyemeyeceğini ilettiği ifade edildi. Bordo-mavililerin, yüksek bonservis nedeniyle 'kiralama formülünü' devreye soktuğu, 1 yıllık kiralama bedeli için 2 milyon euro ödemeyi taahhüt ettiği dile getirildi. Burak'ın da Çin'de mutsuz olduğu ve yakın çevresine Trabzonspor'a dönmeyi çok istediğini söylediği belirtildi.