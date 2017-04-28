Günün transfer iddiaları

28 Nisan 2017 Cuma, 10:55:41 | Güncelleme: 11:31:05
28 Nisan 2017 basında çıkan transfer iddiaları
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Fenerbahçe yönetimi, '4. yıldız' parolasıyla başlanacak sezon öncesi takviye yapılacak bölgeleri belirledi. İşte 2017-18 planı:
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1- UEFA'dan gelen "Fenerbahçe kriterlere uydu" açıklamasına rağmen, bonservisteki başabaş kuralı sarı-lacivertliler için sürüyor. Yani, oyuncu satamazsa, bonservise sadece 2 milyon Euro ödeyebilecek.
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2- Ana hedef ofansif orta saha... Mehmet Ekici sezon sonu imzayı atacak. Bu bölgeye bir oyuncu daha alınacak.
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Yöneticiler, isim vermiyor ama "Talisca tarzında" diyerek kriteri ortaya koyuyor. Hedef orta sahada rekabet oluşturmak.
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3- Kanatlarda öncelik sol taraf... Aatif, Volkan, Stoch, Sow gibi isimler kullanılmasına rağmen istenen verim alınamadı. İlk hedef Taison.
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4- Sağ kanatta Lens için Sunderland'in vereceği karar bekleniyor. İngiliz ekibi, Lens'i kiralamaya karar verirse, sorun yok aksi halde alternatiflere bakılacak.
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5- Ve herkesin en önemli gördüğü bölge santrfor. Van Persie ve Fernandao istikrarsızlıklarıyla sezona damga vurdu. Buraya tartışılmayacak bir oyuncu arayışı var. Kulislerdeki isim Mario Gomez. (Sabah)
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Ukrayna medyası, Schalke’de kiralık oynayan Sevilla’lı kanat oyuncusunun Fenerbahçe yolunda olduğunu yazdı.
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Listesindeki isimleri elden kaçırmamak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Ukrayna futbolunun önemli yıldızlarından Evgen Konoplyanka için kolları sıvadı.
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Bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezon Schalke'de kiralık oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin ciddi girişimde bulunduğu belirtildi.
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Ukrayna'dan bigmir.net sitesi, Fenerbahçe'nin Konoplyanka'yı kiralık da olsa bünyesine katmak istediğini yazarken, Schalke'nin Genel Menajeri Christian Heidel de, yıldız futbolcunun bonservisini almayı düşünmediklerini açıkladı. Her iki kanatta da oynayabilen Konoplyanka üstün tekniğinin yanı sıra süratiyle de biliniyor. (Fotomaç)
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Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu stoper Bruno Manga'nın transferiyle ciddi biçimde ilgileniyor.
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G.Saray, transfer listesinde bulunan Cardiff’in başarılı stoperi için görüşmelerine hız verdi
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Savunma hattında büyük değişikliğe gitme planı yapan G.Saray'ın stoper listesine yönelik girişimleri devam ediyor.
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İngiliz basını G.Saray'ın Manga transferine çok yakın olduğunu kaydederken futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü.
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D.Kiev'den Evgen Khacheridi ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların Cardiff ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bruno Manga ile ilgili büyük aşama kaydetti. (CNN Türk)
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Burak Yılmaz için yapılan temasta, Pekin ekibinin G.Saray'a ödediği 8 milyon euro'yu talep ettiği, Trabzonspor'un ise bu rakamları ödeyemeyeceğini ilettiği ifade edildi. Bordo-mavililerin, yüksek bonservis nedeniyle 'kiralama formülünü' devreye soktuğu, 1 yıllık kiralama bedeli için 2 milyon euro ödemeyi taahhüt ettiği dile getirildi. Burak'ın da Çin'de mutsuz olduğu ve yakın çevresine Trabzonspor'a dönmeyi çok istediğini söylediği belirtildi.
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Trabzonspor, 31 yaşındaki golcüde büyük mesafe kat etti. Bordo-mavililerde 50. yılın bombası olarak hedefteki golcü Burak Yılmaz için girişimler son aşamada Burak’ın kulübünün 6-7 milyon euro bonservis istemesi üzerine ‘B planı’ yani kiralık teklifi devrede.
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Bordo-mavililerin bu transferde ısrarcı olmasının baş aktörü ise Ersun Yanal. Yanal'ın 31 yaşındaki forvet konusunda Başkan Usta'ya "Şampiyon kadronun en temel parçası. Mutlaka Burak'ı istiyorum" diyerek baskı yapması üzerine transfer için yoğun şekilde çalışılıyor.
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Bordo-mavili yönetim, şampiyonluk hedeflenen gelecek sezon için eski golcüleri Burak Yılmaz'ı geri getirmek için harıl harıl çalışıyor. Başkan Muharrem Usta birkaç gün önce, "Burak ile sık sık görüşüyoruz" diyerek golcü oyuncu ile temasların sürdüğünü ortaya koymuştu
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Usta'nın Yanal'ın bu ısrarı üzerine "50. yıl için sana Burak'ı hediye edeceğim" sözünü verdiği ifade edildi. (Fotomaç)
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Galatasaray’da yönetim yeni sezonda taraftarın istediği seviyede bir takım kurmak için kolları sıvadı, sıcak temaslara da başladı.
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2007’de Porto’dan 30 milyon Euro’ya alınan Pepe, her fırsatta, “Önceliğim tabii ki Real Madrid” mesajları veriyor ama İspanyol devinin 34 yaşındaki oyuncuyla mukavele uzatma gibi bir düşüncesi olmadığı da kulübe yakın gazetelerde sık sık yer alıyor.
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Her ne kadar kadroyu gençleştirmeyi düşünse de, takıma liderlik, sıkıntılı bölge savunmaya da kaptanlık yapacak bir deneyimli isme ihtiyaç duyan Sarı-Kırmızılılar’ın, Real Madrid’in stoperi Pepe için sefere çıktığı öğrenildi.
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Bu doğrultuda futbol direktörü Cenk Ergün’ün 34 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için soluğu yurt dışında aldığı bildirildi.
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Real Madrid ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve İspanya’da 5 milyon Euro (Yaklaşık) 20 milyon TL kazanan Portekizli için Galatasaray ekonomik olarak sınırlarını zorlayacak.
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Kadro revizyonu düşünen Real’in, Portekizli futbolcuya sezon sonunda ‘teşekkür’ etmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Fanatik)
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Beşiktaş, son 11 maçta 9 gol atan Aboubakar’ın bonservisini almak için harekete geçti. Ancak yönetim, sözleşmesinde yazan 10 milyon Euro gibi rakamlara çıkmayacak.
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Avrupa’da ve ligde üst üste gördüğü iki kırmızı kart nedeniyle ciddi eleştiriler almasına rağmen Vincent Aboubakar son periyotta inanılmaz bir çıkış yakaladı.
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Oynadığı 11 maçta 9 gol atması, yönetimi de atağa kaldırdı. Siyah-Beyazlılar Porto’dan kiralık olarak gelen Kamerunlu forveti seneye de takımda görmek istiyor.
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Beşiktaş ise kesinlikle bu rakamlara çıkmayacak ve erkenden Portekiz ekibiyle pazarlık masasına oturulacak. Aboubakar’ın etkili performansının sürmesi halinde yönetim en fazla 6 milyon Euro seviyelerinde bir teklif yapacak. Porto bu öneriyi kabul ederse, Siyah-Beyazlı takımda mutlu olan Aboubakar resmen Kartal olacak. (Fanatik)
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Gelecek sezondan itibaren Roma'da sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen Monchi'nin transfer listesinde, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'un olduğu iddia edildi.
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La Gazette dello Sport'ta yer alan haberde; Sevilla'ya ucuz maliyetlerle kazandırdığı oyuncuları bir yıldıza dönüştürüp astronomik rakamlara satmasıyla nam salan Monchi'nin, gelecek sezon için Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u, Roma'ya transfer etmek istediği belirtildi.
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Haberde, Arsenal altyapısından yetişip Beşiktaş'ta yıldızının parladığına dikkat çekilen Oğuzhan Özyakup için, 12 milyon Euro civarı bir bonservis ödenmesi gerektiği vurgulandı.
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Bu sezon Beşiktaş'ta şu ana kadar tüm organizasyonlar dahil 29 maça çıkan Oğuzhan, 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.