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Günün transfer iddiaları

28 Nisan 2017 Cuma, 10:55:41

28 Nisan 2017 basında çıkan transfer iddiaları

  • 1 Günün transfer iddiaları
    1 | 35

    Fenerbahçe yönetimi, '4. yıldız' parolasıyla başlanacak sezon öncesi takviye yapılacak bölgeleri belirledi. İşte 2017-18 planı:

  • 2 Günün transfer iddiaları
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    1- UEFA'dan gelen "Fenerbahçe kriterlere uydu" açıklamasına rağmen, bonservisteki başabaş kuralı sarı-lacivertliler için sürüyor. Yani, oyuncu satamazsa, bonservise sadece 2 milyon Euro ödeyebilecek.

  • 3 Günün transfer iddiaları
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    2- Ana hedef ofansif orta saha... Mehmet Ekici sezon sonu imzayı atacak. Bu bölgeye bir oyuncu daha alınacak. 

  • 4 Günün transfer iddiaları
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    Yöneticiler, isim vermiyor ama "Talisca tarzında" diyerek kriteri ortaya koyuyor. Hedef orta sahada rekabet oluşturmak.

  • 5 Günün transfer iddiaları
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    3- Kanatlarda öncelik sol taraf... Aatif, Volkan, Stoch, Sow gibi isimler kullanılmasına rağmen istenen verim alınamadı. İlk hedef Taison.

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