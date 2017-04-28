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UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerini yerine getiren Galatasaray'un yeni sezon için 65 milyon Euro'luk maaş limiti sona erdi

28 Nisan 2017 Cuma, 11:23:40 Güncelleme: 11:25:29

Ligde kötü bir sezon geçiren ve gelecek sezona odaklanan Galatasaray'a UEFA'dan müjdeli bir haber geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre UEFA, Galatasaray'a bu sezon maaş için koyduğu 65 milyon euro'luk sınırı gelecek sezon uygulamayacak.

Avrupa'dan men cezası ile birlikte maaş kısıtlaması getirilen Galatasaray, bu sezon kurallara uyarak 61 milyon euro seviyesinde kaldı ve UEFA, bu nedenle sarı kırmızılıların gelecek sezon için limitini kaldırdığını kulübe iletti.

Ancak UEFA, limiti kaldırmasına karşın Galatasaray'ın finansal durumunu gözlemlemeyi kesmeyecek.

Bu gelişmenin ardından transferde eli güçlenen Galatasaray'ın, limitin kalkmasına rağmen dikkatli davranacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da maaş giderlerini 65 milyon euro seviyesinde tutmaya çalışacak.

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