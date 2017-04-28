"Emre Mor bizden forma istedi"

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden MKE Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli kulübün göreve geldikleri dönemdeki durumuna ilişkin "Ankaragücü cami avlusuna terk edilmiş bir bebekti." benzetmesini yaptı.

Mehmet Yiğiner ve teknik direktör İsmet Taşdemir, şampiyonluk süreci, yaşanılanlar, sarı-lacivertli taraftarlar ve MKE Ankaragücü'nün hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ankaragücü cami avlusuna terk edilmiş bir bebekti." ifadesini kullanan Mehmet Yiğiner, "100. yılda şampiyonluk parolasıyla yola çıkılmış fakat üst üste ligin en çok gol yiyen takımı olunmuş ve 2. Lig'e kadar düşülmüştü. Cami avlusuna bırakılmıştı. 100 milyon lira borç vardı. Biz bu şekilde Ankaragücü'nü aldık. 4 yıldan fazla oldu. Mücadele ettik. Bu yıl da 'O sene bu sene.' dedik ve şampiyon olduk." dedi.

Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluğunda en büyük payın kendilerini yalnız bırakmayan taraftara ait olduğunu belirten Yiğiner, şunları söyledi:

"Taraftarımız takımına gönülden, yürekten bağlı. Onların maddi manevi desteğiyle mücadele ettik. Yılmadık, bu işe başlarken 'Diriliş' sloganını bulduk. Marşlar yazdık, albüm yaptık ve bir sinerji yakalandı. Başardık, şampiyon olduk. Son 4 maçta Fenerbahçe ve bir çok Süper Lig ekibinden fazla taraftarımız stada geldi. Bilet bulunmadı, kapalı gişe oynadık. Seyircisiz maçta 45 bin hatıra bileti sattık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

"EMRE MOR DA OLACAK"

Şampiyonluğun garantilenmesinin ardından kendisini birçok kişinin aradığını ve telefonuna bakamayacak hale geldiğini dile getiren Yiğiner, "Emre Mor, bizden Ankaragücü forması istedi, sosyal medyadan paylaşacakmış. Futbolcu arkadaşlar, tanınmış insanlar sağ olsun herkes aradı." şeklinde konuştu.

"Hocamız uygun görürse Emre Mor niye olmasın. Hocamız 'İstemem yan cebime koy.' diyecektir." esprisini yapan Yiğiner, "İnşallah Süper Lig'e çıkacağız ve Emre Mor da olacak." ifadesini kullandı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir de başkan Yiğiner'in Emre Mor değerlendirmesine dair "Emre Mor'u istemeyen hoca çıkmaz diye düşünüyorum. Çok yetenekli. İnşallah Ankaragücü şampiyon olsun, Emre Mor da gelip oynasın." karşılığını verdi.

"GEREKEN SİYASETÇİ DESTEĞİ"

Yiğiner, her şeyin istedikleri şekilde gittiğini belirterek, "İnşallah hızımızı kesmeden, siyasetçilerden de gereken desteği alarak Süper Lig'e çıkacağız. Hedefimiz de Süper Lig'de başkente şampiyonluk yaşatmak." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü'nün geçmişte de küme düştüğünü ve Türkiye Kupası'nı alarak yeniden Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Yiğiner, "Orada hala bir şaibe oluşuyor, kupayı alarak lige çıktınız diye. En azından geçmişimiz de pırıl pırıl olacak. Alnımızın akıyla, bileğimizin gücüyle çıkacağız ve bu daha da güzel olacak." diye konuştu.

Başkan olarak ilk şampiyonluğunu yaşadığını, TFF 1. Lig ve Süper Lig'de de aynı mutluluğu tatmak istediğini dile getiren Yiğiner, şöyle devam etti:

"Ben isterim ama şöyle de bir durum var, bizden daha iyisi gelebilir, daha başarılı olabilir. Biz bunları başaracağımıza inanıyoruz. Daha da ileriye gideyim, neden Şampiyonlar Ligi'nde oynamayalım. Ankara'nın, Türkiye'nin bu gücü var. Başkentin, Anadolu'nun takımının bu desteği alacağını düşünüyorum. Herkes görecek, bir ivme yakaladık ve bunu şampiyonluklarla taçlandırarak devam edeceğiz. Bu birlikteliğin ve beraberliğin önünde hiçbir iradenin duracağını düşünmüyoruz."

"DÜNYA DUYDU"

MKE Ankaragücü'ne şehrin sahip çıktığına dikkati çeken Yiğiner, "Ankara'da başka takımlar da var. Süper Lig'e 2 sezon önce çıkan takım da var ama şehirde kimsenin haberi yok. Süper Lig'e bir takımın çıktığını ya da şampiyon olduğunu bilmiyor, duymuyor, görmüyor ya da görmemezlikten geliyor. Ankaragücü'nün şampiyon olduğunu dünya duydu." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarların şampiyonluk yolunda şair, müzisyen, besteci olduğunu dile getiren Yiğiner, "Şanımızla, şerefimizle, alnımızın akıyla, bileğimizin gücüyle hiç kimseye eğilmeden hakkımızla şampiyon olduk. Bu da ayrı bir huzur veriyor ve yastığa kafayı koyduğunuzda gayet güzel uyuyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.

PLANLAR TUTTU

Şampiyon takımın genç teknik direktörü İsmet Taşdemir, başkan Yiğiner ile sezon öncesi görüşmelerinde yaptıkları planı "aşağı yukarı" tutturduklarını kaydetti.

Başkan Yiğiner'in sezon başında saha kapatma ve seyircisiz oynama cezalarının ardından taraftarın karşısına lider çıkmak, ilk devreyi lider bitirmek ve sezon sonunda şampiyon olmak sözlerini verdiğini ifade eden Taşdemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Konuşmamızın ardından hedeflerimizi not aldık. Aşağı yukarı bu planlamayı tutturduk ki şampiyon olduk. Taraftarımızın arkamızda olması bizi aldı götürdü. Çok talihsiz maçlar yaşadık ama sonunda başardık. Çok yorulduk ama sevinçten yorulduk. En sonunda yastığa kafamı koyduğumda inanılmaz derecede içimi huzur kapladı. Sorumluluk çok büyüktü, yerine getirmiş olmanın mutluluğu ve huzuru sabaha kadar beni uyutmadı."