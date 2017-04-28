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Villarreal - Sporting Gijon
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Villarreal - Sporting Gijon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Villarreal, ligde zor günler geçiren ve 18. sırada yer alan Sporting Gijon'u konuk ediyor. Peki Villarreal - Sporting Gijon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

28 Nisan 2017 Cuma, 11:33:00 Güncelleme: 11:38:20

İspanya Ligi La Liga'da Villarreal, ligde zor günler geçiren ve 18. sırada yer alan Sporting Gijon'u konuk ediyor. Peki Villarreal - Sporting Gijon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

VİLLARREAL - SPORTİNG GİJON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

La Ceramica Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Javier Estrada düdük çalacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak mücadele beIN Sports 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Sporting Gijon, deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor.

● Villarreal, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Sporting Gijon, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Villarreal, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● Sporting Gijon, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

● Sporting Gijon ve Villarreal arasında oynanan son 10 maçta 7 kere Villarreal kazandı, 2 maç Sporting Gijon üstünlüğüyle sonlandı. 1 maç ise berabere bitti.

MUHTEMEL KADROLAR

Vilarreal: Andres Fernandez, Alvaro Gonzalez, Jaume Costa, Antonia Rukavina, Mateo Musacchio, Bruna Soriano, Jonathan Dos Santos, Manuel Trigueros, Nicola Sansone, Adrian ve Samu Castillejo

Sporting Gijon: Ivan Cuellar, Jorge Mere Perez, Roberto Canella, Jean-Sylvain Babin, Douglas, Sergio Alvarez, Nacho Cases, Mikel Vesga, Victor Rodriguez, Jorge Burgui ve Duje Cop

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