TFF 1.Lig'de 30'uncu haftanın en önemli karşılaşmasında Giresunspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. 40 yıllık hasreti bitirerek Süper Lig'e çıkmak isteyen Giresunspor'da da, geçtiğimiz yıl düştüğü Süper Lig'e yeniden çıkmak isteyen Sivasspor'da da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Peki, Sivasspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA,NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'in 30'uncu haftası, Süper Lig'e katılma yolunda var gücüyle savaşan Sivasspor ile Giresunspor arasında oynanacak zorlu maça sahne olacak. Süper Lig'e doğrudan katıma yolunda kazanmaktan başka çaresi olmayan iki takımda da hedef 3 puan. 29 haftada 49 puan toplayarak averaj eksiğiyle Eskişehirspor'un arkasından 3'üncü sırada bulunan Sivasspor'da, tüm planlamalar Süper Lig'e doğrudan katılmak üzerine yapıldı. Olası bir yenilgide Giresunspor'un arkasına düşecek olan Sivasspor, Süper Lig'e doğrudan katılma yolunda çok ağır bir yara almış olacak.

Puan kaybının telafisinin mümkün olmadığı haftalara girilirken Sivasspor, seyircisinin de desteği ile maçı kazanarak Eskişehirspor'un Mersin deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

Giresunspor'da ise daha farklı bir heyecan var. En son 1976-1977 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Karadeniz ekibi, daha önce Karabükspor'u Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz'le 40 yıllık hasreti dindirmenin peşinde. Ligde büyük bir sürprize imza atan Giresunspor 47 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

Giresunspor, deplasmanda Sivasspor'u mağlup ederse 50 puana ulaşarak Sivasspor'u geçmeyi başaracak. İlk iki takımın doğrudan Süper Lig'e gitmeye hak kazandığı TFF 1'nci Lig'de, Eskişehirspor'un puan kaybetmesi durumunda Karadeniz temsilcisi 2'nci sıraya yükselecek. Birçok hesabın yapıldığı Sivasspor - Giresunspor maçı 28 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.30'da başlayacak. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Kritik karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak.

YÜCEL İLDİZ: HER AN HER ŞEYİ DÜŞÜNMEK ZORUNDASINIZ

TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, derbi niteliğinde bir maça çıkacaklarını söyledi.

İldiz, Giresunspor tesislerindeki antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivasspor ile zorlu bir mücadele oynayacaklarını belirterek, rakibin Süper Lig'e geri dönmek istediğine işaret etti.

Giresunspor'un da iddialı bir konumda olduğunu vurgulayan İldiz, "Biz de artık yukarı çıkmak istiyoruz, tüm takımların son 5 maçı. Özellikle iddialı takımlar arasındaki maçlar derbi niteliğinde geçiyor. Sivasspor maçı da bu nitelikte olacak." diye konuştu.

İldiz, çok zorlu bir müsabakadan iyi bir neticeyle dönmeye çalışacaklarını ifade ederek, cuma akşamı taraftarların güzel maç izleyeceğini aktardı.

Ligde şu anda üst sıralarda puanların birbirine çok yakın olduğunu dile getiren İldiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sistemi cazip hale getiren de bu, puanlar birbirine çok yakın bir anda ilk ikiden de çıkabilirsiniz, play-off dışında da kalabilirsiniz. O nedenle puanların yakın olması rekabetin düzeyini artırıyor, bu nedenle maçlar çok daha zorlu hale geliyor. Her an her şeyi düşünmek zorundasınız."

Öte yandan Giresunspor, 28 Nisan Cuma deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

GİRESUNSPOR'DA HEDEF SÜPER LİG

Süper Lig'de son olarak 1976-1977'de mücadele eden Giresunspor, 40 yıllık hasreti bu sezon sona erdirmek için son 5 maçına çıkacak.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve 1977 yılına dek burada mücadele eden Karadeniz temsilcisi, geriye kalan zaman diliminde Süper Lig yüzü göremedi.

Yarım asra yakın süre içerisinde 2. ve 3. Lig arasında inişli çıkışlı grafikler sergileyen Giresunspor, son 3 sezondur 1. Lig'de mücadele veriyor.

Geçen yıl play-off'a kalmayı son anda kaçıran Giresunspor, bu sezon bitime son 5 hafta kala 47 puanla lider Evkur Yeni Malatyaspor'un 7, ikinci Eskişehirspor ve üçüncü Sivasspor'un ise ikişer puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Yediden yetmişe tüm taraftarlarına 40 yıllık rüyayı yaşatmak isteyen Karadeniz temsilcisi, final niteliğinde olan tüm maçlarını kazanarak adını Süper Lig'e yazdırmak için inançlı.

BOZBAĞ: DEPLASMANDAKİ MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, ligdeki konumları itibarıyla hem şampiyonluk hem de ilk 6'ya girme mücadelesi verdiklerini söyledi.

Ligde puan sıralamasına bakıldığında karışık bir durum olduğuna işaret eden Bozbağ, "Sonuçta ne olursa olsun Giresunspor Sivasspor ile çok önemli bir maça çıkıyor. Bence kazandığı takdirde Süper Lig kapısı ciddi biçimde aralanıyor. O yüzden yarın deplasmandaki maçı kazanmamız gerekiyor." dedi.

Bozbağ, puan sıralamasında kendilerinden üst ve alt sıralarda yer alan takımların çoğunun bütçesinin Giresunspor'dan yüksek olduğuna işaret etti. Mevcut konumlarını ve sıralamadaki yerlerini çok başarılı bulduğunu belirten Bozbağ, "Ama ülkemizde başarı sadece şampiyonluklarla ölçüldüğü için zaman zaman biraz burada sıkıntı yaşıyoruz. Yönetim olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Beş senede ne yaptıysak görevde kaldığımız süre içerisinde de aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde geride 5 haftalık bir süre kaldığını anımsatan Bozbağ, "Şampiyon olacağız diyorum, benim ağzımdan bu saatten sonra başka bir söz çıkması çok mantıklı değil. Bu çocuklar getirdiler bu takımı buraya bu bütçelerle, sonuna kadar üst ligi kovalayacağız." diye konuştu

Bu sezon sonu mutlu sona ulaşmak istediklerini anlatan Bozbağ, 40 yıllık rüyayı gerçekleştirmenin peşinde olduklarını ifade etti. Mustafa Bozbağ, bu sezon sonu rüyanın gerçek olması, taraftarlarla bu heyecanı yaşatmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

SİVASSPOR'DAN TARAFTARA "DESTEK" ÇAĞRISI

TFF 1'inci Lig'de Sivasspor yönetimi, yarın oynanacak Giresunspor maçı için taraftarlara destek çağrısı yaptı. Sivasspor, kale arkası ve maraton tribün fiyatlarını 2 liraya indirdi.



Süper Lig'i hedefleyen kırmızı beyazlılar ligin son haftalarına yaklaşırken taraftar desteğini yanında hissetmek için çalışmalarını artırdı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, yarın tribünlerin maçın başlamasından 2.5 saat önce açılacağı hatırlatıldı. Protokol tribününe gelenlerden yanlarında çocuk getirmemeleri istendi.

SİVAS BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ SERVİS

Maça gelmek isteyen taraftarlar için kent meydanından da Sivas Belediyesi tarafından ücretsiz servislerin kaldırılacağı açıklandı.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN SON 10 KARŞILAŞMA

İki takım arasında oynanan 10 karşılaşmadan 4'ünü Sivasspor, 4'ünü ise Giresunspor kazandı. 2 maç ise berabere bitti.

Sivasspor 2 - 1 Giresunspor

Giresunspor 3 - 2 Sivasspor

Sivasspor 1 - 1 Giresunspor

Sivasspor 1 - 2 Giresunspor

Giresunspor 5 - 1 Sivasspor

Sivasspor 3 - 0 Giresunspor

Giresunspor 3 - 0 Sivasspor

Giresunspor 1 - 1 Sivasspor

Sivasspor 4 - 3 Giresunspor

Giresunspor 1 - 2 Sivasspor

SİVASSPOR'UN FORM DURUMU

Sivasspor 1 - 0 B.Ş. Gaziantep

Sivasspor 0 - 0 Konyaspor

Altınordu 0 - 0 Sivasspor

Sivasspor 1 - 1 Balıkesirspor

Ş.Urfaspor 2 - 1 Sivasspor

Sivasspor 2 - 0 Manisaspor

Konyaspor 3 - 2 Sivasspor

Elazığspor 1 - 1 Sivasspor

Sivasspor 0 - 0 Ümraniyespor

Eskişehirspor 2 - 2 Sivasspor

GİRESUNSPOR'UN FORM DURUMU

Manisaspor 1 - 2 Giresunspor

Giresunspor 2 - 1 Elazığspor

Ümraniyespor 1 - 0 Giresunspor

Giresunspor 0 - 0 Eskişehirspor

Boluspor 4 - 1 Giresunspor

Antalyaspor 3 - 2 Giresunspor

Göztepe 2 - 1 Giresunspor

Giresunspor 1 - 0 Bandırmaspor

Adana Demir 1 - 2 Giresunspor

SİVASSPOR'UN EN GOLCÜ OYUNCULARI

Burhan Eşer 9

Leandrinho 6

Galip Güzel 4

GİRESUNSPOR'UN EN GOLCÜ OYUNCULARI

Özgür Can Özcan 11

Recep Aydın 7

Volkan Okumak 5

SİVASSPOR'UN SON MAÇINDAKİ İLK 11'İ

Tolgahan Acar, John Boye, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Gökhan Süzen, Emre Kılınç, Burhan Eşer, Yiğit İncedemir, Galip Güzel, Hakan Arslan, Leandrinho

GİRESUNSPOR'UN SON MAÇINDAKİ İLK 11'İ

Eser Altın, Berkan Yıldırım, Cihan Can, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Hüsamettin Tut, Panos Dimitriadis, Nemanja Tomic, Volkan Okumak, Recep Aydın, Özgür Can Özcan