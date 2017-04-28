Samsunspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

TFF 1.Lig'de 30'uncu hafta mücadelesinde Samsunspor, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Ümraniyespor'u ağırlıyor. Düşme hattının 5 puan üzerinde 14'üncü sırada yer alan Samsunspor'da hedef taraftarının da desteğiyle sahadan galip ayrılmak. Peki, Samsunspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1'inci Lig'de 30'uncu hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Samsunspor deplasmanına konuk oluyor. İlk defa boy gösterdiği TFF 1'inci Lig'de büyük sürprize imza atarak Süper Lig mücadelesi veren Ümraniyespor'da tüm planlar Samsunspor'u devirmek üzerine yapıldı. Erkan Sözeri yönetiminde birbirinden başarılı sonuçlar alan Ümraniyespor 29 haftada 46 puan topladı ve 5'inci sırada yer alıyor. TFF 1'inci Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor ise bu yıl aradığını bulamadı. Kötü bir sezon geçiren Samsunspor, Süper Lig parolasıyla başladığı ligde 29 haftada 31 puan toplayabildi. 14'üncü sırada yer alan Karadeniz ekibi Ümraniyespor'u yenerek küme hattından uzaklaşmak ve rahat bir nefes almak istiyor. Samsunspor - Ümraniyespor maçı 28 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.00'da başlayacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma TRT Türk'ten canlı yayınlanacak. Kritik mücadelede Barış Şimşek düdük çalacak.

SAMSUNSPOR'DA NEŞELİ ANTRENMAN

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bugün saat 18.00'de Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor maçı hazırlıklarını dün tamamlayan Samsunspor'da antrenman sonrasında neşeli dakikalar yaşandı. Futbolcular, pinpon topunu kafa vuruşuyla ufak bir huninin deliğine sokmaya çalışan Metin adındaki kulüp personeline başarılı olması halinde 200 lira vereceklerini söylüyorlar. Başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç da personele nasıl vuracağını tarif ediyor.

Samsunspor Kalecisi Furkan Köse'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde birkaç denemeden sonra topu delikten içeri sokamayan kulüp personeli, en sonunda pinpon topuna vurduğunu zannedip futbolcunun attığı yumurtaya kafa atıyor. Yumurta, kulüp personelinin kafasında parçalanınca futbolcular kahkahalara boğuluyor.

Daha sonrasında konuşan kulüp personeli, "Beni omlete çevirdiniz" diyerek futbolculara sitem ediyor.

SAMSUNSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da sakatlığı bulunan 5 futbolcu, bugün oynanacak Ümraniyespor maçının kadrosuna alınmadı.

Ümraniyespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Jeroen Lumu, Kenan Karışık, Ahmet Burak Solakel, Eldin Adilovic ile cezalı olan Ercan Yazıcı'nın müsabakanın kadrosuna alınmadığı bildirildi.

Ayak parmağındaki sakatlığı geçen Hollandalı golcü oyuncu Kevin Brands ise karşılaşmada oynayabileceği belirtildi.

ÖZKÖYLÜ: SAKATLIKLAR PLANLARIMIZI BOZDU

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı açıklamada, takımda çok sayıda oyuncunun sakat olmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Kazanmamız gereken bir maç öncesinde böyle sakatlıklarla karşı karşıya kalmamız planlarımızı bozdu ama elimizdeki mevcut kadro ile yine savaşarak maçı kazanmak istiyoruz. Ayrıca Fransız oyuncu Ousmane N'Diaye'nin ise futbolcu fıtığı mevcut. Bu da performansını etkiliyor. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle onu da kadroya dahil ettik." diye konuştu.

ÖZKÖYLÜ: ALDIĞIMIZ İYİ SONUÇLAR TAKIMI REHAVETE SOKTU

Özköylü, 19 Mayıs Stadyumundaki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki haftadır aldıkları mağlubiyetlerin, ligdeki durumlarını biraz sıkıntıya soktuğunu belirtti.

"Samsunspor için tehlikenin bittiğini hiç bir zaman söylemedik" diyen Özköylü, "Ancak halen var olan avantajımızı değerlendirmek istiyoruz. Ligde zorlu bir sürece giriyoruz. Üst sıralarda bulunan takımlarla oynayacağız. Bu maçlar kolay olmayacak ama ben her takımı yenebilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyorum. Burada önemli olan oyuncularımızın bazılarında sezon sonu itibariyle performansları düşmeye başladı. Diri oyuncularla bu sorunu bertaraf etmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ümraniyespor maçına da değinen Özköylü, şunları kaydetti:

"Tabii ki Ümraniyespor play-off iddiasının devamı için kazanmak istiyor. Ligin altındaki takımlar da kendi arasında oynayacak. Ümraniyespor karşısında alacağımız 3 puan yukarılara çıkmamızı sağlayacak. Bunu başaracağımızı umut ediyorum. İki hafta önceye kadar sahada inançlı, coşkulu ve çok mücadele eden yapıyı biraz gevşettik. Aldığımız iyi sonuçlar oyuncuları rehavete soktu. Bu rehaveti atlattığımız zaman daha güzel sonuçlar alacağımızı biliyorum. Oyuncularımıza da bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz."

SAMSUNSPOR'UN FORM DURUMU

Samsunspor, son 10 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi bu süreçte 17 puan toplarken, 13 puan kaybetti.

Sivasspor 2 - 1 Samsunspor

Samsunspor 1 - 1 Mersin İ.Y

Samsunspor 3 - 0 Boluspor

Denizlispor 0 - 1 Samsunspor

Samsunspor 0 - 0 B.Ş. Gaziantep

Altınordu 0 - 2 Samsunspor

Samsunspor 1 - 0 Balıkesirspor

Ş.Urfaspor 1 - 2 Samsunspor

Samsunspor 1 - 2 Manisaspor

Elazığspor 2 - 1 Samsunspor

ÜMRANİYESPOR'UN FORM DURUMU

Ümraniyespor, son 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 2 hazırlık maçında ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Ümraniyespor 1 - 0 Giresunspor

Göztepe 0 - 1 Ümraniyespor

Ümraniyespor 0 - 0 Bandırmaspor

Ümraniyespor 2 - 0 Balıkesirspor

Beşiktaş 2 - 1 Ümraniyespor

Adana Demir 3 - 3 Ümraniyespor

Ümraniyespor 1 - 0 Yeni Malatya

Fenerbahçe 4 - 2 Ümraniyespor

Sivasspor 0 - 0 Ümraniyespor

Ümraniyespor 2 - 2 Mersin İ.Y

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Ümraniyespor ve Samsunspor tarihlerinde bir kez karşılaştılar. Ligin ilk yarısında oynanan karşılşamayı Ümraniyespor kazanmayı başardı.

Ümraniyespor 1 - 0 Samsunspor