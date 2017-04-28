Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar

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GOMEZ'İN BONSERVİSİYLE İLGİLİ..

"Bir taraftarımız Alman Futbol Kulüpler Birliğine yazı yazmış ve Gomez'in 7 milyon avroya satıldığı cevabını almış. Biz de müracaat ettik '1 milyon avroluk bir anlaşma.' dediler. Ortada 7 ve 1 var. Bizim 'Öyle dediler.' diyeceğimiz bir durum değil bu. Beşiktaşlılar namına burayı yönetiyoruz. İşimizi iyi yapmamız lazım, araştırıyoruz. 'Bizi kandırdılar.' demiyorum ama bizim bunu kurumumuzun menfaati açısından inceleme mecburiyetimiz var ama şu anda bir bulguya ulaşmış değiliz. Fiorentina'nın sponsorlarından biri Volkswagen, Wolfsburg'un sahibi Volkswagen. Aralarında bir sponsorluk anlaşmasıyla yapmış oldukları transfer var. Yani öyle kolay değil o işler."