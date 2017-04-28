Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar

28 Nisan 2017 Cuma, 13:27:22 | Güncelleme: 14:01:59
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu
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FENERBAHÇE İÇİN...
"Fenerbahçe'nin güçlenmesi bizi rahatsız etmez. Fenerbahçe'nin güçlenmemesi bizim için kötü bir şey. Kuvvetli bir Fenerbahçe bizim için iyi bir rekabettir."
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HAFTA SONU OYNANAN DERBİ İÇİN...
"Hafta sonu iki derbi vardı. Bir tarafta Galatasaray ile Fenerbahçe oynuyordu, diğer tarafta Real Madrid ile Barcelona... Zevksiz bir mücadele varsa insanlar diğer maçı tercih ediyor. Beşiktaş, Adanaspor ile oynuyor, herkes keyif alıyor, Lyon'la, Trabzonspor'la oynuyor, herkes keyif alıyor. Beşiktaş'ın en büyük özelliği budur..."
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"LYON MAÇI..."
"Penaltılarla elenmek beni çok üzdü ama gururluyum. Maçı izleyenler de Beşiktaş'ın elenmesine rağmen gururluydular."
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"ABOUBAKAR O KARTI GÖRMESE, FABRİ HATA YAPMASA..."
"Futbolda geriye dönerek yapılacak yorum çok fazla. Caner sakat olmasa, Aboubakar o kartı görmese, Fabricio o hatayı yapmasa çok farklı olurdu."
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GALATASARAY'IN UEFA KUPASI İÇİN...
"Galatasaray, UEFA Kupası'nı 2000'de aldı. Belki Türkiye'ye daha önce gelmesi gerekiyordu. Fenerbahçe'nin bir yarı finali var. Beşiktaş da bu kupayı alabilir. Kime sorsanız Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı alabileceğine inancı var."
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FENERBAHÇE DERBİSİNDE TURA ÇIKMA İHTİMAL İÇİN...
"Fenerbahçe maçını kazanıp şampiyon olmak beklentisi vardır taraftarın. 2003 sezonunda Galatasaray ile oynadığımız maçta galip gelerek şampiyonluk turu atmıştık. Bunlar güzel şeyler. Bursaspor da Beşiktaş maçından sonra şampiyon oldu. Bursaspor maçından sonra da şampiyon olabiliriz. Bunlar çok önemli değil. Esas olan Beşiktaş'ın şampiyon olması, gerisi teferruat..."
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MEHMET EKİCİ'YE CEVAP
"Ne istiyorsa anlatsın. Bizim gizli, acayip bir işimiz yok. Kim ne şekilde mücadele etmek istiyorsa aynı şekilde karşılığını görür. Beşiktaş, kimsenin gücünü gösterme yeri değildir. Beşiktaş çok ciddi, asil ve kuvvetli bir kulüptür. Beşiktaş'la mücadele ederken 'Ben şöyle yaparım, böyle yaparım." demeyeceksiniz. Mehmet ne istiyorsa anlatsın, cevabını alır. Biz kim ne şekilde geliyorsa üslubumuz içinde aynı şekilde karşılığını veriyoruz."
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BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜLER...
"Beşiktaş taraftarıyla başkanının arasındaki ilişki müthiştir. Koca koca insanlar elime sarılıyorlar, saygı gösteriyorlar. Yaptıklarımızı taraftar biliyor."
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ÖZEL TEZAHÜRAT İSTEMİYOR!
"Benim öyle bir beklentim yok. Beklenti olduğu zaman o kitleye taviz vermiş olursunuz. birisi bağıracak diye bir beklentim yok. En kötü günlerde, en vahim durumlarda bağırdılar da ne oldu. Benim derdim bana değil Beşiktaş'a bağırılması, oraya gelenlerin Beşiktaşlılığıyla gurur duyması, rakiplerin saygı duyması. Ben bu ailenin içinden gelen biriyim, gidecek bir yerim yok. Tanınmadan önce de genel kurullara gelirdim, başkanlığım bitince de geleceğim. Saygı gören, iyi anılan biri olmak isterim. Benim tek amacım bu, başka hesabım yok."
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"ABOUBAKAR'IN KALMASINDAN YANAYIM"
"Çok genç ve sevdiğimiz bir oyuncu. Mayıs ayından itibaren o konuda çalışmalara başlarız. Aboubakar'ın kalması taraftarıyım ama Finansal Fair Play'den dolayı zor gözüküyor. Beşiktaş'ın tek seçeneği de Aboubakar değil."
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"CANER ERKİN'İN DURUMU"
"Caner Erkin'i seviyoruz. Ağır bir sakatlıktan çıktı, oynamak istiyor ama konuşmamız lazım. Inter'le de konuşacağız, ona göre hareket edeceğiz."
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ŞENOL GÜNEŞ MEMNUNİYETİ!
"Taraftarla müthiş bir ilişkisi oluştu. Şenol abi iyi insandır. Çok önemli vasıfları var. Biz memnunuz, taraftar memnun hocasından. Şenol abinin de kariyerinde Beşiktaş önemli bir yer tutuyor. Daha büyük işler yapmak ona da bize de nasip olsun."
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"KAR ELDE ETMEK İSTİYORUZ"
"Finansal Fair Play bizim gitmek istediğimiz hedef için doğru bir şey. Bir senemiz daha var ama beş sene de olsa fark etmez. Biz zaten aynı zihniyetle gideceğiz. Önümüzdeki sene çıta bir tık daha yukarı çıkacak. Biz zaten bütçemiz içinde yönetilmek, kar elde etmek istiyoruz."
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TRANSFER TEKLİFLERİYLE İLGİLİ...
"Şu anda hiç kimse için gelmiş bir teklif yok. Talepler olursa değerlendiririz. Bazı oyuncularımızın gittikleri yerde sıçrama yapacaklarına inanmam lazım."
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"OYUNCULARIMLA DUYGUSAL İLİŞKİM VARDIR"
"Oyuncularımla duygusal ilişkim vardır. Bir tek Beşiktaş'ın kazancı değil oyuncunun kariyeriyle alakalı gideceği yer de önemli. Mesela Cenk Tosun'a Çin'den teklif gelse mümkün değil göndermem. Beşiktaş'ta, milli takımda bu yaşta önemli işler yapıyor. Yurt dışından istenebilir, mesela gitsin Arsenal'da oynasın. Beşiktaş'tan ayrılsalar da kariyerlerini önemserim."
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OLCAY ŞAHAN AÇIKLAMASI...
"Olcay, Beşiktaş'tan Trabzonspor'a gitti ama Beşiktaş'ın evladıdır. Ne zaman istiyorsa gelebilir. O öz güvenle gidiyorlar zaten. Ersan için de Demba Ba için de Atınç için de geçerli."
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GELECEK SEZON KADROSU İÇİN...
"Şu anda konsantre olduğumuz, görüştüğümüz oyuncular var. Çok fazla transfer yapmayacağız. Geçen sene de aynı niyetteydik. Sosa ve Gomez gidince hamleler yaptık. Santrfor mevkisinde ne yapacağımız önemli."
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GÖKHAN TÖRE AÇIKLAMASI
"Gökhan Töre geliyor. Umarım Beşiktaş'ın kıymetini anlamıştır, öyle döner. Belki forvet arkasına bir transfer ve kanat hamlesi yapabiliriz. Her mevkiyi açıklamayayım da fiyatlar yükselmesin. İyi bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz."
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GOMEZ VE SOSA'YA TAŞ ATTI!
"Beşiktaş'ta mutlu olanlar başka bir yerde mutlu olamazlar. Sosa, Beşiktaş'ta kalsa efsane, sembol bir oyuncu olacaktı. Gitti, ne yaptı Milan'da? Milan kaçıncı? UEFA'da mı oynayacak, Şampiyonlar Ligi'nde mi? Sonuç sıfır. Çok sevdiğimiz Gomez'in Beşiktaş taraftarının toplamından daha üzgün olduğuna inanıyorum. Çünkü burada mutluydu, taraftarla bütünleşmişti ama futbol bu. İnsanın olduğu yerde hata olur. Biz kendi hedeflerimize yaklaştık, 2-3 hafta içinde şampiyon olarak o hedefi de elde etmiş oluruz."
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GOMEZ'İN BONSERVİSİYLE İLGİLİ..
"Bir taraftarımız Alman Futbol Kulüpler Birliğine yazı yazmış ve Gomez'in 7 milyon avroya satıldığı cevabını almış. Biz de müracaat ettik '1 milyon avroluk bir anlaşma.' dediler. Ortada 7 ve 1 var. Bizim 'Öyle dediler.' diyeceğimiz bir durum değil bu. Beşiktaşlılar namına burayı yönetiyoruz. İşimizi iyi yapmamız lazım, araştırıyoruz. 'Bizi kandırdılar.' demiyorum ama bizim bunu kurumumuzun menfaati açısından inceleme mecburiyetimiz var ama şu anda bir bulguya ulaşmış değiliz. Fiorentina'nın sponsorlarından biri Volkswagen, Wolfsburg'un sahibi Volkswagen. Aralarında bir sponsorluk anlaşmasıyla yapmış oldukları transfer var. Yani öyle kolay değil o işler."
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"ULUSLARARASI ALANDA BÜYÜMEK İSTİYORUZ"
"Beşiktaş global olarak büyümediği sürece burada durur. İlk önce Almanya'ya sonra Çin'e gideceğiz. Guangzhou'da Avrupa kulüpleriyle bir turnuva yapacağız. Beşiktaş'ın kampları artık hep böyle olur. Çin'e de Endonezya'ya da Avustralya'ya da Malezya'ya da Amerika'ya da gideriz. Beşiktaş'ın uluslararası alanda büyümesi, uluslararası sponsorluklar alması, taraftar sayısını bu alanda artırması lazım."
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"YANLIŞ HESAP LYON'DAN DÖNER"
"Savunmaya kendim gideceğim. Ekibimizle buna müdahil olacağız. Orada söyleyeceklerimi buradan mesaj olarak göndermem. Bizim vatandaşlarımız Avrupa pasaportu taşıyor. Onların vatandaşının bizim vatandaşımız olma ihtimali yok ama bizimkilerin olma ihtimali var. Bilet alma ihtimalleri de var. Bizim buna müdahale etme şansımız yok. O zaman verilen ceza adaletsiz ve mantıksız bir şey oluyor. Yanlış hesap Lyon'dan döner."
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SERVET YARDIMCI İÇİN...
"Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'nda olmasını çok önemsiyorum. Kulüp olarak da çok destekledik ancak haksızlık da yapmayalım; daha dün bir bugün iki... Bir günde gelip bunu düzeltecek bir durum yok ki. UEFA Yönetim Kurulu'nda birinin olması da çok önemli değil. Tahkimde, disiplinde diğer kurullarda da ehil, düzgün, fair play'e inanan insanlarımızın olması gerektiğine inanıyorum."
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"STADI BENDEN BAŞKA KİMSE YIKAMAZDI"
"Boş statta ne yapacaksınız? İnsanlar gelecek, güzel takım olacak, eğlenecekler. Çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Her maçı deplasmanda oynadık. Bir yandan para yok bir yandan takımı yükseltmemiz lazım. Ne çektiğimi bir Allah bir de ben bilirim. Bir yandan keyif alıyorum. Kolay olsaydı zaten bugüne kadar yapılırdı. Yapmak bize nasip oldu. O stadı benden başka kimse yıkamazdı, benden başka da kimse kolay kolay yapamazdı. Çok büyük risklerdi."
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ERSAN VE DEMBA BA İÇİN...
"İki futbolcu da sakatlıkla geldi. Beşiktaş şampiyonluğa, UEFA'da finale oynuyor. Sakatlıktan çıkan bir oyuncuyu sahaya koymak kolay değil. Eğer erken şampiyonluk yaşarsak önümüzde 4-5 maç olacak. Oynamayan oyuncular için orada bir fırsat doğar. Bu sadece Demba Ba ve Ersan için değil, diğerleri için de geçerli. Mesela, Lyonlu oyuncular maçtan sonra forma değiştirmek için kulübeye Gökhan İnler'in yanına geldiler. Gökhan, Beşiktaş'ta en yüksek kariyerdeki oyunculardan biridir ama ligin başlangıcında bir sakatlık geçirdi, o sırada takım kurulunca devam etti. Oyuncular formayı almak için mücadele edecekler."
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"DÜZGÜN İŞLER YAPANLARI DESTEKLEMEMİZ LAZIM"
"Biz de Muharrem Usta'yı destekliyoruz. Trabzonspor çok büyük bir camiadır. Türk futbolunun Trabzonspor'a ihtiyacı var. Düzgün işler yapanları futbol ailesi olarak desteklememiz lazım. Trabzonspor yeni stadını yaptı. İyi bir teknik kadrosu ve oyuncuları var. İyi şeyler de yapıyorlar."
"Her konuda rol model olmaya, iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşimizi iyi yapmaya gayret ediyoruz. İnsanlara model olabiliyorsak ne mutlu. 'Başakşehir az ceza aldı.' diye konuşmadık. Beşiktaş büyüklüğündeki bir kulüp, Başakşehir'in bir oyuncusunun cezasının artmasını kovalayacak bir kulüp değildir. Beşiktaş, Başakşehir tam kadro sahaya çıksa da yenmek durumundadır. Bizim birinci hedefimiz Beşiktaşlıları sevindirmektir, diğer takımları üzmek değildir. Saygı duyulacak bir rakip olmaktır. Söylemlerimiz, yaptığımız işler, transfer politikalarımız hep bu yönde. Bizimle kim ne şekilde mücadele etmeye çalışıyorsa aynı şekilde cevap veriyoruz."
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"24 SAAT YAŞAYAN STAT İSTİYORUZ"
"Müze bitti, restoranlar bitti, stat turu mayıs ayında başlayacak. Konser programları vardı, terör olaylarından sonra iptal ettik. Stadyumun futbol harici 10 milyon dolar gibi bir bütçesi var gelir getirmek açısından. Onun için çok yatırım yaptık. Sırayla başlayacaklar"