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Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar

28 Nisan 2017 Cuma, 13:27:22

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu

  • 1 Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar
    1 | 28

    FENERBAHÇE İÇİN...

    "Fenerbahçe'nin güçlenmesi bizi rahatsız etmez. Fenerbahçe'nin güçlenmemesi bizim için kötü bir şey. Kuvvetli bir Fenerbahçe bizim için iyi bir rekabettir."

  • 2 Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar
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    HAFTA SONU OYNANAN DERBİ İÇİN...

    "Hafta sonu iki derbi vardı. Bir tarafta Galatasaray ile Fenerbahçe oynuyordu, diğer tarafta Real Madrid ile Barcelona... Zevksiz bir mücadele varsa insanlar diğer maçı tercih ediyor. Beşiktaş, Adanaspor ile oynuyor, herkes keyif alıyor, Lyon'la, Trabzonspor'la oynuyor, herkes keyif alıyor. Beşiktaş'ın en büyük özelliği budur..." 

  • 3 Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar
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    "LYON MAÇI..."

    "Penaltılarla elenmek beni çok üzdü ama gururluyum. Maçı izleyenler de Beşiktaş'ın elenmesine rağmen gururluydular."

  • 4 Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar
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    "ABOUBAKAR O KARTI GÖRMESE, FABRİ HATA YAPMASA..."

    "Futbolda geriye dönerek yapılacak yorum çok fazla. Caner sakat olmasa, Aboubakar o kartı görmese, Fabricio o hatayı yapmasa çok farklı olurdu."

  • 5 Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar
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    GALATASARAY'IN UEFA KUPASI İÇİN...

    "Galatasaray, UEFA Kupası'nı 2000'de aldı. Belki Türkiye'ye daha önce gelmesi gerekiyordu. Fenerbahçe'nin bir yarı finali var. Beşiktaş da bu kupayı alabilir. Kime sorsanız Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı alabileceğine inancı var."

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