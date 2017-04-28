Süper Lig'de 29'uncu haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantepspor, Karabükspor'u konuk ediyor. Lige tutunmak için tüm kozlarını oynayan Gaziantepspor'da bütün planlar galibiyet üzerine yapıldı. Peki,Gaziantepspor, Karabükspor'la karşılaşacak. Peki,Gaziantepspor - Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

GAZİANTEPSPOR - KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara giriliyor. Ligde 29'uncu hafta mücadelesinde Gaziantepspor, Karabükspor'la karşılaşacak. 28 haftada 25 puan toplayan ve küme hattında bulunan Gaziantepspor lige tutunmak için mutlak kazanmayı hedefliyor. Gaziantepspor kazanmayı başarırsa, 2 puan önündeki Kayserispor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Kayserispor, olağan bir puan kaybı yaşarsa Gaziantepspor, küme hattından sıyrılacak. Karabükspor ise, Gaziantep'e oranla ligde daha rahat bir konumda 28 haftada 35 puan toplayan Karabükspor 11'inci sırada yer alıyor. Ligi ilk 10'da bitirmeyi hedefleyen Karabükspor'da da hedef 3 puan. Zorlu Gaziantepspor - Karabükspor maçı 28 Nisan Cuma Günü saat 20.00'da Gaziantep Arena Stadyumu'nda oynanacak. Özgür Yankaya'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇA HAZIR

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Oynanan taktik maçla sona eren idmanda, sakatlığı devam eden Kerim Zengin, takımdan ayrı çalıştı.

KARABÜK'TE 2 EKSİK VAR

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kart cezalısı Paul Papp ve Kerim Zengin'den yoksun Gaziantep'e hareket etti.

GÜL: ZOR MAÇ OLACAK

Futbol şube sorumlusu Tolga Gülyaptığı açıklamada, Gaziantep'den puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Takımda morallerin yerinde olduğunu dile getiren Gül, "Alacağımız puanlar son haftalarda rahat nefes almamızı sağlayacak. Bu yüzden bu maç önemli. Zor maç olacak." ifadelerini kullandı.

RAJTORAL'IN ÖLÜMÜYLE SARSILAN GAZİANTEPSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig ekibi Gaziantepspor sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçını kazanmak istiyor. Geçen pazar günü evinde yaşamına son veren Rajtoral'ın ölümüyle büyük üzüntü yaşayan takım oyuncuları, taraftardan da destek istedi.



Ligde zor günler geçiren kırmızı siyahlı ekip, yarın akşam sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Çek savunmacı Rajtoral'ın ölümüyle büyük üzüntü yaşayan takım oyuncuları, Kardemir Karabükspor maçını kazanıp biraz olsun moral bulmak istiyor.

BÜLENT UYGUN: LİGDE KALMAK İÇİN KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK

Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, ligde kalabilmek adına mutlaka kazanmaları gereken zor bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Rajtoral'ın intiharıyla tüm oyuncularımız büyük üzüntü yaşadı. Ligde kalabilmkek adına bu maçı kazanmaktan başka şansımız yok. Galip gelebilmek adına çıkacağımız bu zorlu mücadelede taraftarlarımızın tribünden bizleri desteklemesini istiyoruz" dedi.

MUHTEMEL KADROLAR

GAZİANTEPSPOR

Victor- Reis, Abdulkadir, Fatau, Elyasa, Sefa, Pedreso, Ben-Hatira, Kislyak, Marcinho, Ghilas

KARDEMİR KARABÜKSPOR

Ahmet Şahin- Barış, Dany, Gaman, Latovlevici, Bliznichenko, Poko, Skulason, Ceyhun, Tanase, Seleznov

BİLET FİYATLARI

Maraton: 20 TL

VIP: 50 TL,

Misafir takım: 20 TL