FENERBAHÇE HABERLERİ
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe
FUTBOL

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı

28 Nisan 2017 Cuma, 16:23:40 Güncelleme: 16:34:16

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
L'Equipe en iyi 50 hocayı seçti, zirve Pep'in!
FUTBOL

Dünyanın en iyi 50 hocası. Zirvedekine şaşıracaksınız. ...
Dünya statlarında son durum...
FUTBOL

Böylesini görmediniz! Arda Turan'ın yeni evi...
Fikret Orman'dan çarpıcı açıklamalar
FUTBOL

Fikret Orman'dan Mehmet Ekici'ye sert sözler!
Günün transfer iddiaları
FUTBOL

Bu transfer kavga çıkarır!