Van Hooijdonk, Advocaat'a yüklendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın adı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde danışmanlığını yaptığı Hollanda Milli Takımı'yla bu kez teknik direktörlük için anılıyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, Advocaat'ı veto ederken sert sözlerle eleştirdi.

Sporx'te yer alan habere göre bir Hollanda televizyon kanalına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hollandalı efsane, ilk olarak Henk ten Cate'nin teklifi kabul etmemesine şaşırdığını söyledi. "Gazetede yazanları okuyunca çok şaşırdım ancak Henk ten Cate'ye saygı duyuyorum" ifadelerini kullanan Van Hooijdonk, Advocaat'ın bu görev için bir opsiyon bile olmamasını söyledi.

"Benim için Dick Advocaat'ın bu görev için adı bile geçmemeli." diyen Hooijdonk, sözlerini "Advocaat'a teklif gitmesi, Hollanda Futbol Federasyonu'nun kokuşmuşluğunu gösteriyor. Milli takımın şu an içerisinde bulunduğu karmaşık durumun sorumlularından biri zaten Advocaat!" iafdeleriyle tamamaldı.

Hollanda, Advocaat'ın danışmanlık yaptığı EURO 2016 Elemeleri A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlamış ve turnuvaya katılamamıştı.

Haberde, Advoacat'ın Hollanda Futbol Federayonu'yla görüştüğünü kabul ettiği iddia edildi.