Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının ardından dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.