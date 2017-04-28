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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

28 Nisan 2017 Cuma, 18:48:29 Güncelleme: 18:50:24

Medipol Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının ardından dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

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