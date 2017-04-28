MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
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Robin van Persie
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Van Persie'den Mahmut Tekdemir'e "özür çiçeği"

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, maç içinde çarpışması sonrasında burnu kırılan Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmur Tekdemir'e "özür çiçeği" gönderdi

28 Nisan 2017 Cuma, 20:04:34 Güncelleme: 20:06:35

Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Van Persie'nin Mahmut'a yolladığı çiçeğin fotoğrafı yer aldı. Paylaşımda, "Van Persie sert oynar ama özür dilemesini de bilir. Teşekkürler Hollandalı." ifadeleri kullanıldı.

Van Persie'nin gönderdiği çiçekte, "Hızlıca iyileşmeni diliyorum." notu yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılan maçın ilk yarısında Van Persie ile Mahmut Tekdemir çarpışmış, yüzüne darbe alan turuncu-lacivertli futbolcunun burnu kırılmıştı.

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