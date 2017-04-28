Van Persie'den Mahmut Tekdemir'e "özür çiçeği"

Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Van Persie'nin Mahmut'a yolladığı çiçeğin fotoğrafı yer aldı. Paylaşımda, "Van Persie sert oynar ama özür dilemesini de bilir. Teşekkürler Hollandalı." ifadeleri kullanıldı.

Van Persie'nin gönderdiği çiçekte, "Hızlıca iyileşmeni diliyorum." notu yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılan maçın ilk yarısında Van Persie ile Mahmut Tekdemir çarpışmış, yüzüne darbe alan turuncu-lacivertli futbolcunun burnu kırılmıştı.

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 28, 2017