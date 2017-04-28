KARDEMİR KARABÜKSPOR HABERLERİ
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Gaziantepspor
FUTBOL

Gaziantepspor: 0 - Karabükspor: 0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor, 0-0 berabere kaldı

28 Nisan 2017 Cuma, 21:52:29 Güncelleme: 22:40:32

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GAZİANTEPSPOR-KARABÜKSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GAZİANTEPSPOR: 0 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0
STAT: Gaziantep Kalyon Arena
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam
GAZİANTEPSPOR: Victor, Pedroso, Kangwa (Dk. 46 Muhammet Demir), İlhan Parlak, Wallance Reis (Dk. 46 Elyasa), Barış Yardımcı, Thiam, Fatau (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Marcinho, Musa Nizam, Ghilas
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Gaman, Ceyhun Gülselam, Dany, Latovlevici, Poko, Barış Başdaş, Zec (Dk. 84 Yatabare), Seleznov, Tanase (Dk. 85 Skulason), Bliznichenko (Dk. 75 Lazarevic)
SARI KARTLAR: Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 64 Ghilas, Dk. 67 Fatau (Gaziantepspor), Dk. 68 Seleznov, Dk. 72 Poko, Dk. 88 Barış Başdaş, Dk.90+2 Lazarevic, Dk. 90+4 Latovlevici (Kardemir Karabükspor)

Maç öncesinde geçen günlerde hayatını kaybeden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu. Kardemir Karabüksporlu futbolcular, müsabaka öncesindeki seremoniye "Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
9. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Marcinho'nun ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşuyla top yandan auta gitti.
30. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Parlak'ın ara pasında ceza sahasına giren Ghilas'ın sol ayağıyla vurduğu top üstten auta çıktı.
44. dakikada Fatau'nun ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
49. dakikada Barış Yardımcı'nın ortasında arka direkteki Marcinho'nun vuruşunda yerden seken top yandan auta gitti.
52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Yardımcı'nın arka direğe gönderdiği topla bulaşan Ghilas'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
59. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Bliznichenko'nun yaptığı ortada Seleznov, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi.
73. dakikada Tanase'nin ortasında Zec'in penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.
83. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Tanase'nin vuruşunda top auta gitti.
89. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor kontra atağında penaltı noktası üzerinde Lazarevic'in vurduğu topu kaleci Victor kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rajtoral üçüncüde pes etmiş
FUTBOL

Rajtoral'ın intiharında hiç bilinmeyen gerçekler
İntihar eden Rajtoral'ın hastalığı ortaya çıktı!
FUTBOL

Rajtoral'ın kız arkadaşından ilk açıklama!
Gaziantepsporlu futbolcu Rajtoral intihar etti
FUTBOL

Gaziantepsporlu futbolcu intihar etti
Konyaspor - Gaziantepspor | CANLI YAYIN
FUTBOL

3. gol geldi!