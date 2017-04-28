Gaziantepspor: 0 - Karabükspor: 0 (MAÇ SONUCU)

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GAZİANTEPSPOR-KARABÜKSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GAZİANTEPSPOR: 0 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0

STAT: Gaziantep Kalyon Arena

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam

GAZİANTEPSPOR: Victor, Pedroso, Kangwa (Dk. 46 Muhammet Demir), İlhan Parlak, Wallance Reis (Dk. 46 Elyasa), Barış Yardımcı, Thiam, Fatau (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Marcinho, Musa Nizam, Ghilas

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Gaman, Ceyhun Gülselam, Dany, Latovlevici, Poko, Barış Başdaş, Zec (Dk. 84 Yatabare), Seleznov, Tanase (Dk. 85 Skulason), Bliznichenko (Dk. 75 Lazarevic)

SARI KARTLAR: Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 64 Ghilas, Dk. 67 Fatau (Gaziantepspor), Dk. 68 Seleznov, Dk. 72 Poko, Dk. 88 Barış Başdaş, Dk.90+2 Lazarevic, Dk. 90+4 Latovlevici (Kardemir Karabükspor)

Maç öncesinde geçen günlerde hayatını kaybeden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu. Kardemir Karabüksporlu futbolcular, müsabaka öncesindeki seremoniye "Başınız sağolsun" yazılı pankartla çıktı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Marcinho'nun ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşuyla top yandan auta gitti.

30. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Parlak'ın ara pasında ceza sahasına giren Ghilas'ın sol ayağıyla vurduğu top üstten auta çıktı.

44. dakikada Fatau'nun ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

49. dakikada Barış Yardımcı'nın ortasında arka direkteki Marcinho'nun vuruşunda yerden seken top yandan auta gitti.

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Yardımcı'nın arka direğe gönderdiği topla bulaşan Ghilas'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

59. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Bliznichenko'nun yaptığı ortada Seleznov, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi.

73. dakikada Tanase'nin ortasında Zec'in penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.

83. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Tanase'nin vuruşunda top auta gitti.

89. dakikada gelişen Kardemir Karabükspor kontra atağında penaltı noktası üzerinde Lazarevic'in vurduğu topu kaleci Victor kontrol etti.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.