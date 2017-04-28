ADANASPOR HABERLERİ
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Adanaspor
FUTBOL

Adanaspor taraftarlarına ceza

Adanaspor Kulübü yetkililerinin suç duyurusuyla, ligin 23. haftasındaki Atiker Konyaspor maçında olay çıkardığı ileri sürülen turuncu-beyazlı taraftarlar hakkında, "Spor müsabakalarını seyirden yasaklama" ve "Taraftar derneği yöneticiliği yapamama" gibi tedbir kararları verildi

28 Nisan 2017 Cuma, 23:15:40 Güncelleme: 23:16:30

Adanaspor Kulübü yetkililerinin suç duyurusuyla, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor ile yapılan maçta olay çıkardığı iddia edilen taraftarlar hakkında, "Spor müsabakalarını seyirden yasaklama" ve "Taraftar derneği yöneticiliği yapamama" gibi tedbir kararları verildiği bildirildi.

Kulübün basın sözcüsü Erkin Doygun, yaptığı yazılı açıklamada, Atiker Konyaspor maçında çıkan olaylarla ilgili 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu olaylara sebebiyet verdiği tespit edilenler hakkında tedbir kararı verildiğini belirten Doygun, şunları kaydetti:

"Bu kişiler hakkında, spor müsabakalarını seyirden yasaklama, müsabaka günü en yakın kolluk birimine başvuru yükümlülüğü ve aralarında taraftar derneği yöneticisi olanların da yöneticilik görevini yapamayacaklarına dair tedbir kararı verilmiştir. Bu cezaların yanı sıra, kulübümüzün uğramış olduğu zararların ilgililerden tazmini için gerekli yasal yollara da başvurulacaktır. Kulübümüze ve büyük Adanaspor camiasına zarar veren, sporda şiddet ve düzensizliğe yol açan şahıslarla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş - Adanaspor maçı yazar yorumları
FUTBOL

Bu goller Bora için olsun!
Eyüp Arın: "İyi oynamamıza rağmen mağlup olduk"
FUTBOL

"İyi oynamamıza rağmen mağlup olduk"
Şenol Güneş Adanaspor maçında hata istemiyor
FUTBOL

Final olur
Beşiktaş - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
FUTBOL

Lider Beşiktaş, Adanaspor'u konuk ediyor