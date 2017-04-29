Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup müjdesi

5 | 10

PARA KAZANDIRIP AYRILMAK İSTİYOR

Önümüzdeki ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşme hakkını eline alacak olan ve bedelsiz olarak başka bir takıma gidebilecek olan milli yıldızın, böyle bir şeyi asla aklından geçirmediği, bu nedenle yeni sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.