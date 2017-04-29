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29 NİSAN 2017
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Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup müjdesi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 00:06:54

  • 1 Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup müjdesi
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    HABERTÜRK SPOR ÖZEL HABER | KARTAL YİĞİT

    Beşiktaşlı taraftarlara Oğuzhan Özyakup müjdesi...

  • 2 Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup müjdesi
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    Siyah-Beyazlılar, oynadığı futbolla Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çeken ve 2018’in haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Ozzie’nin sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak için el sıkıştı...

  • 3 Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup müjdesi
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    Yapılan görüşmede şu anda 1.4 milyon Euro kazanan Oğuzhan’a; tam 1 milyon Euro zam yapıldı ve 5 yıl boyunca her sezon için 2.4 milyon Euro ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

  • 4 Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup müjdesi
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    Yıldız oyuncu, 2014 yılının haziran ayında Necip Uysal ve Olcay Şahan ile birlikte 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

  • 5 Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup müjdesi
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    PARA KAZANDIRIP AYRILMAK İSTİYOR

    Önümüzdeki ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşme hakkını eline alacak olan ve bedelsiz olarak başka bir takıma gidebilecek olan milli yıldızın, böyle bir şeyi asla aklından geçirmediği, bu nedenle yeni sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.

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