Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında lige tutunma mücadelesi veren Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Gaziantepspor'un puan kaybı yaşadığı haftada kazanarak derin bir nefes almak isteyen Kayserispor'da tek hedef galibiyet. Peki, Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

KAYSERİSPOR- AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de kritik haftalara girildi. Düşme hattında lige tutunmak isteyen takımlar artık son kozlarını oynuyor. Küme hattının 1 puan üzerinde 15'inci sırada bulunan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifası ile büyük bir şok yaşansa da teknik direktör sorunu krize dönmeden çözüldü. Hafta içinde deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal'la anlaşan Kayserispor camiasında tek hedef ligde kalmak. Bakkal, yeni takımıyla çıkacağı ilk maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Aytemiz Alanyaspor ise, Kayserispor'a göre biraz daha rahat konumda olsa da Kayseri deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek rahatlamak istiyor. Zorlu Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

MESUT BAKKAL: İNŞALLAH KAZANIP, BUNDAN SONRAKİ MAÇLARA RAHAT ÇIKARIZ

Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımla iki gündür çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, futbolcuların yüzlerinin gülmeye ve yaptıkları işten keyif almaya başladıklarını söyledi.

Mesut Bakkal, sarı-kırmızılı takımın Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'a gelmekten son derece memnun olduğunu dile getiren Bakkal, takımla ikinci kez antrenmana çıktığını belirterek, "İyi ki de gelmişim diyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımda çok kaliteli oyuncu grubu olduğunu vurgulayan Bakkal, şöyle konuştu:

"Çok uzağa gitmeye gerek yok, bundan 4 hafta önce 12 puan alan bir futbol takımı var. Bu takımın neler yaptığı o kadar net ortada, demek ki bunlarda bu kalite var. Biz de son 6 haftada bunları ayağa kaldırma, birbirimize yardım etme adına ilk iki güne iyi başladık. Futbolcuların yüzleri gülmeye başladı, keyif almaya başladılar. Çünkü bu işi yapmak istiyorsanız coşkulu olmanız gerekiyor. Onun için de birçok sebebimiz var. Çok güzel bir camiada çalışıyoruz. Tribünlerimiz dolmaya başladı. Kayseri çok güzel bir camia, oyuncuların da bunları göz önüne alıp gerekeni yapmasını istiyorum."

"İNŞALLAH KAZANIP, BUNDAN SONRAKİ MAÇLARA RAHAT ÇIKARIZ"

Ligde her takımın birbirini tüm yönleriyle tanıdığını dile getiren Mesut Bakkal, "Çalışmalara iyi başladık. Deniz ve Güray'ın kart cezası var ama bu dönemler başka oyuncuların devreye gireceği ortamlardır. O yüzden de çok fazla hayıflanmadan devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takımın moral ve motivasyonunun üst düzeyde olduğunu aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

"Oyuncuların moral motivasyonunu yükselterek maça hazırlamaya çalışıyorum. İyi mücadele edebilecek ve o karakteri ortaya koyabilecek bir takım olacağına eminim. Çünkü o sinyalleri veriyorlar. Ben öncelikle oyunculara teşekkür ediyorum, iletişimimiz çok iyi, bunun Aytemiz Alanyaspor maçına yansıyacağını inanıyorum. İnşallah kazanıp, bundan sonraki maçlara rahat çıkarız diye düşünüyorum."

KAYSERİSPOR BAŞKANI BEDİR: TEK YÜREK OLACAĞIZ

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ligin son 6 maçlık süreçte tek yürek olacaklarını söyledi.



'Kalbi Kayserispor'la atmayan oyuncularıyla hemen yollarımızı ayırmaya karar verdiklerini belirten Başkan Erol Bedir, "Futbolcularımızla birebir ve toplu görüşmeler yaparak yüreği yetmeyenlerin ve inanmayanların aramızdan ayrılmalarını istedik'' dedi. Douglas'la yollarını ayırdıklarını belirten Başkan Bedir, alt yapıya gönderdikleri Milan Stevanoviç'i ise yeniden A takım kadrosuna aldıklarını açıkladı. Son 3 maçlık yenilginin ardından Sergen Yalçın'ın istifa ettiğini, takımın başına tam yetkiyle Mesut Bakkal'ı getirdiklerini ifade eden Başkan Erol Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Önümüzde uzun bir maraton olmadığından kalbi Kayserispor'la atmayan oyuncularımızla hemen yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bunu yaparken de oyuncularımızın önceki performans veya davranışlarını değil Mesut Bakkal göreve geldikten sonraki takıma katkı veya zararlarını dikkate aldık. Futbolcularımızla birebir ve toplu görüşmeler yapılarak "yüreği yetmeyenlerin ve inanmayanların" aramızdan ayrılmalarını istedik. Bu çalışmalar sonucu ilk gün, oyuncumuz Douglao'yu gönderdik. Sergen Yalçın geldiğinde alt yapıya verdiğimiz oyuncumuz Milan Stevanoviç'i ise tekrar A takıma aldık. 6 maçlık bu mücadelede nefesi, inancı,cesareti ve takıma sahip çıkma arzusu yeterli olmayan arkadaşlarımızı aramızdan ayırıp inanan ve her şeyiyle mücadele eden gerçek oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü; yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. Zafer korkaklarla ve inanmayanlarla kazanılamaz. Verdiğimiz bu zorlu mücadelede en büyük desteği, şüphesiz taraftarlarımıztdan alacağız.'

KAYSERİSPOR'DA SAKAT VE CEZALI DURUMU

SAKATLAR: Mendis

CEZALILAR: Deniz Türüç, Güray

AYTEMİZ ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SUSİC: KAYSERİSPOR'DAN 1 PUAN ALMALIYIZ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Spor Toto Süper Lig'de gelecek iki maçlarını deplasmanda oynayacaklarını hatırlatarak, bu karşılaşmalardan puan çıkaramamaları durumunda zor duruma düşeceklerini söyledi.

Susic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, bu haftaki Kayserispor karşılaşmasının kendileri için adeta final niteliği taşıdığını belirtti.

Son kalan 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Susic, "Şu anda ligde bu anlamda tek takımız. Gelecek iki maçımızı deplasmanda oynayacağız. Eğer bu maçlarda puan veya puanlar almazsak zor duruma düşeriz. Özellikle Kayserispor maçında bir puan almamız gerekiyor. Belki bir puanla ligde kalmayı garantileyemeyiz ama rahat bir konuma geliriz. Üç puan çok iyi olur ama maç zor olacak." diye konuştu.

SUSİC: VAGNER LOVE'UN PERFORMANSI BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL

Safet Susic, idmanda sakatlanarak son Osmanlıspor karşılaşmasında sahada yer alamayan Vagner Love'ın durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağını bildirdi.

Kontrolden sonra Love'ın oynamak istemesine bir şey diyemeyeceğini anlatan Susic, "Hazırsa bakacağız. En ufak bir risk varsa onu oynatmayacağız." ifadelerini kullandı.

Vagner Love'ın büyük ve lider bir oyuncu olduğuna değinen Susic, yıldız futbolcunun özellikle son maçlarda takıma katkısının çok büyük olduğunu ifade etti. Vagner Love ile puanlar aldıklarına işaret eden Susic, "Herkes ondan memnun. Seneye de bu takımda olmasından memnunum. Her antrenmanda çok iyi çalışıyor. Kariyeri de tartışılmaz. Büyük takımlarda oynadı. Performansı da benim için sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.

ALANYASPOR SPORTİF DİREKTÖRÜ SAVUT: VAGNER LOVE'IN DURUMU BELİRSİZ

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, ligin 29. haftasında karşılaşacakları Kayserispor maçında puan ya da puanlar alarak ligde rahatlamak istediklerini söyledi.

Savut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçında yenilmelerine rağmen moralsiz olmadıklarını söyledi.

İyi futbol oynadıklarını ancak karşılığını alamadıklarını savunan Savut, "Şimdi Kayserispor maçına hazırlanıyoruz. Ligin ikinci yarısına çok iyi bir çıkışla başlayan ancak son haftalarda düşüşe geçen bir takımla karşılaşacağız. Hoca değişikliğinin rakibimize nasıl yansıyacağını hafta sonu göreceğiz." dedi.

Rakiplerinin durumuyla ilgilenmediklerini vurgulayan Savut, her maça puan ya da puanlar için çıktıklarını ifade ederek, "Kayserispor karşılaşmasında alacağımız puan ya da puanlarla ligde rahatlayacağız." yorumunu yaptı. Taner Savut, Vagner Love'ın sakatlığının devam ettiğini ve karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceğinin henüz belli olmadığını kaydetti.

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA SAKAT VE CEZALI DURUMU

SAKATLAR: Deniz Vural, Vagner Love, Darko Lazic



CEZALI: YOK

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

KAYSERİSPOR

Kayserispor, son 10 maçında 6 mağlubiyet, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kayserispor 2 - 0 Bursaspor

Rizespor 2 - 4 Kayserispor

Kayserispor 0 - 3 Fenerbahçe

Kayserispor 2 - 2 Kasımpaşa

Beşiktaş 2 - 2 Kayserispor

Kayserispor 3 - 4 Gaziantepspor

Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor

Fenerbahçe 3 - 0 Kayserispor

Kayserispor 1 - 4 Osmanlıspor

Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor

AYTEMİZ ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor son 10 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor 0 - 0 Alanyaspor

Alanyaspor 4 - 1 Adanaspor

Başakşehir 2 - 1 Alanyaspor

Alanyaspor 2 - 3 Fenerbahçe

Bursaspor 1 - 3 Alanyaspor

Alanyaspor 5 - 4 Bandırmaspor

Alanyaspor 3 - 1 Kasımpaşa

Gaziantepspor 2 - 3 Alanyaspor

Antalyaspor 1 - 3 Alanyaspor

Alanyaspor 0 - 1 Osmanlıspor

İKİ TAKIM ARASINDAKİ KARŞILAŞMALAR

2 takım arasındaki maçlarda Kayseri 2, Alanyaspor ise 1 kez kazandı. 1 karşılaşma ise berabere bitti.

Kayserispor 5 - 0 Alanyaspor

Kayserispor 2 - 0 Alanyaspor

Alanyaspor 1 - 1 Kayserispor

Alanyaspor 3 - 0 Kayserispor