Talisca yeni sezonda da Beşiktaş forması giyecek

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:29:44 | Güncelleme: 10:42:24
1
1|20
Kara Kartal’a sezon başında Benfica’dan kiralık olarak kazandırılan Anderson Talisca, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı.
2
2|20
23 yaşındaki futbolcu için Manchester United’ın devreye girdiği öne sürülmüştü.
3
3|20
Benfica’dan 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla 2 seneliğine kiralanan ancak ek olarak sözleşmesinde, ‘Bu teklif başka takımdan gelirse Benfica’nın satma hakkı var’ maddesi sebebiyle ortaya atılan Talisca’nın Ada yolunu tutabileceği iddiası gerçek çıkmadı.
4
4|20
Sambacı’nın, İngiltere Futbol Federasyonu’nun uyguladığı, ‘Yabancı futbolcu kotası’na takıldığı öğrenildi.
5
5|20
Premier Lig’de uygulanan kural sebebiyle yabancı futbolcular, ülke milli takımlarında yer almak zorunda.
HABERİN DEVAMI
6
6|20
Ancak bu durum bile transfer için yeterli olmuyor. Bir oyuncunun, Ada yolunu tutabilmesi için ülkesinin milli takımında FIFA sıralamasındaki yerine göre belli oranda forma giymesi gerekiyor.
7
7|20
Brezilya, sıralamada ilk 10’da yer aldığı için bu ülkenin futbolcuları son 24 ayda yüzde 30 oranında milli takımıyla maça çıkmazsa İngiltere’ye transfer olamıyor.
8
8|20
Talisca, Brezilya Milli Takımı’nda görev yapamadığı için bu kotaya takılıyor.
9
9|20
Manchester United’ın Anderson Talisca’yı kadrosuna katıp oynatabilmesi için İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin alması gerekiyor.
10
10|20
Bunun için önce İngiltere Futbol Federasyonu’na başvurup Anderson Talisca’nın üstün bir yetenek olduğuna ikna etmesi sonrasında da dosyayı bakanlığa iletmesinden başka çaresi bulunmuyor.
HABERİN DEVAMI
11
11|20
Ancak İngiliz kulüplerinin bu maddeyi sadece çok genç oyuncular için kullandığı biliniyor.
12
12|20
Manchester United’ın menajeri olan Jose Mourinho, 2014 yılında da Anderson Talisca’yı transfer etmek istemişti
13
13|20
O dönemde Chelsea’nin başında bulunan Portekizli çalıştırıcı, “Talisca, çok yetenekli bir futbolcu.
14
14|20
Ancak çalışma izni alamadığı için onu transfer edemiyoruz” ifadelerini kullanarak yabancı futbolcu kotasına takıldıklarını söylemişti.
15
15|20
Başarılı futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak Siyah-Beyazlı yönetim, atağını erkenden yaptı. Siyah-Beyazlılar, yıldız isimle gelecek sezon için de anlaşma sağladı.
HABERİN DEVAMI
16
16|20
Talisca da, geleceğiyle ilgili olarak, “Umarım Başkanımız Fikret Orman bonservisimi alır. Beşiktaş’ta kalmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.
17
17|20
Şu anki senaryoda Talisca’nın gelecek sezon da Beşiktaş’ta kalmasının önünün açıldığı bildirildi.
18
18|20
Eğer sezon sonunda Benfica, oyuncusu için astronomik bir teklif almazsa Talisca, 2017-18’de de Kartal kalacak.