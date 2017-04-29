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FUTBOL

Talisca yeni sezonda da Beşiktaş forması giyecek

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:29:44

  • 1 Talisca yeni sezonda da Beşiktaş forması giyecek
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    Kara Kartal’a sezon başında Benfica’dan kiralık olarak kazandırılan Anderson Talisca, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı. 

  • 2 Talisca yeni sezonda da Beşiktaş forması giyecek
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    23 yaşındaki futbolcu için Manchester United’ın devreye girdiği öne sürülmüştü.

  • 3 Talisca yeni sezonda da Beşiktaş forması giyecek
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    Benfica’dan 25 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla 2 seneliğine kiralanan ancak ek olarak sözleşmesinde, ‘Bu teklif başka takımdan gelirse Benfica’nın satma hakkı var’ maddesi sebebiyle ortaya atılan Talisca’nın Ada yolunu tutabileceği iddiası gerçek çıkmadı. 

  • 4 Talisca yeni sezonda da Beşiktaş forması giyecek
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    Sambacı’nın, İngiltere Futbol Federasyonu’nun uyguladığı, ‘Yabancı futbolcu kotası’na takıldığı öğrenildi. 

  • 5 Talisca yeni sezonda da Beşiktaş forması giyecek
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    Premier Lig’de uygulanan kural sebebiyle yabancı futbolcular, ülke milli takımlarında yer almak zorunda.

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