İspanya Ligi La Liga'da Las Palmas, evinde 68 puanla ligin 3. sırasında yer alan Atletico Madrid'i konuk ediyor. İki takım için de önemli 3 puan ifade eden maçta heyecan dorukta. Peki Las Palmas - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

LAS PALMAS - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Estadio de Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Türkiye saati ile 19:30'da oynanacak maç beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Las Palmas, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Las Palmas, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 6 gol attı, 2 gol yedi.

● Las Palmas, evinde oynadığı son maçta Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

● Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son maçta Espanyol'u 1-0 mağlup etti.

● Las Palmas, Atletico Madrid ile oynadığı son 5 lig maçını kaybetti ve bu maçlarda hiç gol atamadı.

● Antoine Griezmann, La Liga'da Las Palmas'a karşı oynadığı 3 maçta 3 gol attı.

MUHTEMEL KADROLAR

Las Palmas: Javi Varas, Helder Lopes, Maurico Lemos, David Simon, Pedro Bigas, Angel Montoro, Hernan Santana, Momo, Tana, Jese ve Erik Exposito

Atletico Madrid: Jan Oblak, Stefan Savic, Jose Gimenez, Filipe Luis, Diego Godin, Saul Niguez, Koke, Gabi, Nico Gaitan, Angel Correa ve Antoine Griezmann