Günün transfer iddiaları (29.04.2017)

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İlk olarak Adanaspor galibiyetini yorumlayan 26 yaşındaki futbolcu, “Şampiyonluk yolunda Adanaspor galibiyeti bizim için çok önemliydi. O maçta 90 dakika sahada kaldım ve gollere katkıda bulundum. Elbette takımımın galibiyetine yardım etmem daha önemliydi. Başakşehir’le aradaki fark 7’ye çıktı. Açıkçası berabere kalsaydık sıkıntı yaşayabilir ve onlarla bu hafta deplasmanda oynayacağımız maça daha baskı altında çıkabilirdik. Şimdi ise çok daha özgüvenli çıkacağız” dedi.