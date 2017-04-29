GALATASARAY HABERLERİ
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FUTBOL

Günün transfer iddiaları (29.04.2017)

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:45:53

  • 1 Günün transfer iddiaları (29.04.2017)
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    Galatasaray, Jackson Martinez transferinde yeni bir hamlede bulundu, kulüp doktorunu Çin’e gönderme kararı aldı.

  • 2 Günün transfer iddiaları (29.04.2017)
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    Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes’in ortaklarından Ahmet Bulut’un önerdiği Kolombiyalı futbolcunun transferinde Galatasaray somut adım atıyor. Ekim ayında geçirdiği ağır sakatlığın ardından iyileşen ama henüz 6. haftası oynanan Çin Ligi’nde forma giyemeyen futbolcunun son durumunu görmek isteyen Cim-Bom, kulüp doktoru Yener İnce’yi Çin’e gönderecek.

  • 3 Günün transfer iddiaları (29.04.2017)
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    AYRINTILI TARAMA
    Martinez girişimi için İnce’nin raporunu bekleyecek olan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ayrıntılı bir taramadan geçirecek. Yener İnce’nin önümüzdeki ay Çin’e giderek hem futbolcuyu kontrol edeceği ayrıca Çin kulübünün sağlık heyeti ile son durumunu konuşacağı belirtildi.

  • 4 Günün transfer iddiaları (29.04.2017)
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    Atletico Madrid’ten 42 milyon euro bonservis karşılığında transfer eden Guangzhou Evergrande’nin futbolcuyu gözden çıkardığı belirtilirken, Galatasaray’ın da tribünleri heyecanlandıracak bir transfer için Martinez ismine odaklandığı bildirildi.

  • 5 Günün transfer iddiaları (29.04.2017)
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    2019’a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Jackson Martinez’i en kötü olasılıkla Galatasaray bir sene kiralayıp performansına göre bonservisini almayı planlıyor.

    (Skorer)

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