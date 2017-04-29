Günün transfer iddiaları (29.04.2017)

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:45:53 | Güncelleme: 12:12:39
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Galatasaray, Jackson Martinez transferinde yeni bir hamlede bulundu, kulüp doktorunu Çin’e gönderme kararı aldı.
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Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes’in ortaklarından Ahmet Bulut’un önerdiği Kolombiyalı futbolcunun transferinde Galatasaray somut adım atıyor. Ekim ayında geçirdiği ağır sakatlığın ardından iyileşen ama henüz 6. haftası oynanan Çin Ligi’nde forma giyemeyen futbolcunun son durumunu görmek isteyen Cim-Bom, kulüp doktoru Yener İnce’yi Çin’e gönderecek.
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AYRINTILI TARAMA Martinez girişimi için İnce’nin raporunu bekleyecek olan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ayrıntılı bir taramadan geçirecek. Yener İnce’nin önümüzdeki ay Çin’e giderek hem futbolcuyu kontrol edeceği ayrıca Çin kulübünün sağlık heyeti ile son durumunu konuşacağı belirtildi.
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Atletico Madrid’ten 42 milyon euro bonservis karşılığında transfer eden Guangzhou Evergrande’nin futbolcuyu gözden çıkardığı belirtilirken, Galatasaray’ın da tribünleri heyecanlandıracak bir transfer için Martinez ismine odaklandığı bildirildi.
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2019’a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Jackson Martinez’i en kötü olasılıkla Galatasaray bir sene kiralayıp performansına göre bonservisini almayı planlıyor.
(Skorer)
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TOLGAY'LA GÖRÜŞÜLECEK Siyah-Beyazlılar’ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, form durumu ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak düşüncelerini yakın çevresiyle paylaştı.
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İlk olarak Adanaspor galibiyetini yorumlayan 26 yaşındaki futbolcu, “Şampiyonluk yolunda Adanaspor galibiyeti bizim için çok önemliydi. O maçta 90 dakika sahada kaldım ve gollere katkıda bulundum. Elbette takımımın galibiyetine yardım etmem daha önemliydi. Başakşehir’le aradaki fark 7’ye çıktı. Açıkçası berabere kalsaydık sıkıntı yaşayabilir ve onlarla bu hafta deplasmanda oynayacağımız maça daha baskı altında çıkabilirdik. Şimdi ise çok daha özgüvenli çıkacağız” dedi.
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SÖZLEŞMEYE KONSANTRE DEĞİL Beşiktaş’la sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan tecrübeli futbolcu, yeni kontrat konusunun basında çok yer almasına rağmen kendisinin buna konsantre olmadığını belirtti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Şu an sadece takımımın başarısına odaklanmış durumdayım. Sonrasında masaya oturup sözleşme konusunu görüşeceğiz” ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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GALATASARAY'A GUARDIOLA'DAN İYİ HABER Aslan'da forma giydiği kısa sürede camianın çok sevdiği bir isim olan Jason Denayer, sezon başında da istenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'den gelen haberlerin ardından Belçikalı stoper için yine harekete geçti. Premier Lig'de küme düşen Sunderland'de forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester City'de. Menajeri, City'nin hocası Pep Guardiola ile görüşerek Jason hakkındaki düşüncelerini sordu. Katalan çalıştırıcı "1 sezon daha kiralansın. Mümkünse de Premier Lig'de kalsın" dedi. Sarı-kırmızılı yönetim, City ile masaya oturarak Denayer'in bonservisini almaya çalışacak. Ada ekibine ilk olarak 5 milyon euro önerilecek.
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MİLAN DA PEŞİNE DÜŞTÜ Cimbom, Jason Denayer'i çok istiyor ama peşindeki tek kulüp değil. Premier Lig'e yükselen Brighton'ın haricinde İtalyan devi Milan'ın da Belçikalı savunmacıya kanca attığı belirtildi. Ancak 21 yaşındaki oyuncu kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planlıyor.
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HAVAALANINDA YATTI Jason Denayer, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın radarındaydı. Hatta Belçikalı futbolcu, İstanbul'a uçmak için saatlerce havaalanında bekledi. Ancak Manchester City'nin CEO'su Denayer'in kariyerine Ada'da devam etmesini istediklerini belirtince transferi yatmıştı. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar dönemi kapanıyor... siyah-beyazlı yönetim Kamerunlu oyuncu için Porto'ya kiralama teklif etti. Olumsuz cevap alınınca bu kez de 6 milyon euro önerildi. Fakat Portekiz ekibinin bunu da reddetti. Beşiktaş yönetimi Kamerunlu golcü için sezonun bitiminde bir kez daha görüşme yapılacak.
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Aboubakar için Porto'nun 10 milyon euro'dan bir sent bile aşağı inmemesinin ardında ise Fenerbahçe'nin yaptığı "Beşiktaş'la anlaşamazsanız, bizimle görüşün" teklifinin yattığı ise iddialar arasında.
(Fotospor)
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Robin van Persie ve Fernandao'dan bir türlü verim alamayan Fenerbahçe golcü sorununu Mario Gomez'le kökten çözmenin planlarını yapıyor. Mart ayında Gomez için aracılar vasıtasıyla Wolfsburg'la temas kuran Fenerbahçe'nin yeniden harekete geçtiği belirlendi. Wolsfburg'un 30 yaşındaki golcüyü satmaya sıcak bakmasının ardından menajeri Uli Ferber'in de "Mario her zaman daha iddialı bir takımı ister" demesi Fenerbahçe'nin umutlarını artırdı.
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Çin'den gelen cazip teklifleri reddeden Alman golcü Mario Gomez'in, Avrupa vitrininde olmak istediği ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yer alması halinde Fenerbahçe'ye "hayır" demeyeceği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüp, eski takımı Beşiktaş'la da adı anılan yıldız futbolcuyu kaptırmamak için transferi bir an önce sonlandırmak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin dev transfer hamlesinde 5 milyon euro'luk gözden çıkardığı sızan bilgiler arasında. (Fotomaç)
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GALATASARAY, ANKERSEN'İ TAKİBE ALDI Sabri'nin yerine her yıl yeni bir sağ bek transfer eden Galatasaray'ın bir kez daha aynı hamle içinde olduğu iddia edildi... İtalyan Calicomercato, Marsilya, Valencia ve Newcastle ile beraber Galatasaray'ın FC Kopenhag'da oynayan 26 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Peter Ankersen'i istediğini yazdı.
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1.5 milyon Euro civarında bonservis bedeli olan 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2020 yılında bitiyor. Danimarkalı oyuncunun menajerliğini Türk Hasan Çetinkaya yapıyor. Peter Ankersen bu sezon Kopenhag formasıyla 44 maça çıktı 3 gol, 11 asist yaptı. (Fotospor)
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GALATASARAY'A YENİ MELO Transferde adı birçok isimle anılan Galatasaray ilk bompayı patlatıyor...
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Yönetim, Flamengo'nun ön liberosu Romulo Borges Monteiro'yu bitirme noktasına getirdi. Brezilya kulübü ilk görüşmede kapıyı 8 milyon Euro'dan açarken, yapılan pazarlıklar sonrasında çok olumlu bir noktaya gelindi.
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Galatasaray'ın son olarak satın alma opsiyonlu teklif yaptığı ve Flamengo'nun çok sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom'un kiralama bedeli olarak 1.2 milyon Euro ödeyeceği, satın alma opsiyonunun da 8 milyon Euro olarak belirlendiği belirlendi. Galatasaray'ın 26 yaşındaki Romulo'ya da yıllık 1.6 milyon Euro ödemesi bekleniyor.
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Cimbom'un transferini imza aşamasına getirdiği Romulo, ocak ayında Spartak Moskova'dan Flamengo'ya transfer olmuştu. Daha önce ülkesinde CA Porto formasını da giyen Sambacı 8 kez de milli takım formasını giydi. Galatasaray'la görüşmeleri, Romulo'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Hayko Ertür yürütüyor. Eğer bir aksilik olmazsa transferin 1 hafta içinde noktalanması bekleniyor.
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5 YILLIK AVRUPA TECRÜBESİ VAR 2012 yılında Vasco de Gama'dan tam 8 milyon Euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Romulo Borges Monteiro, Rus ekibinin formasını 5 yıl boyunca başarıyla terletti. Ocak ayında 3 milyon Euro'ya Flamengo'ya geçerek ülkesine dönen Brezilyalı ön libero, Libertadores Kupası'nda 2 maçta oynarken 1 gol atmayı başardı. (Fotomaç)
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Galatasaray'da Lukas Podolski'nin transfer olmasının ardından Eren Derdiyok'a da teklif gelmesi sarı-kırmızılıları endişelendirdi. İki forvetini birden kaybetme tehlikesi yaşayan Aslan'ın Krasnodar'dan Fedor Smolov'u istediği belirtildi. Hatta sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Cenk Ergün'ün oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ederek bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
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FENER'E GOLÜ VAR Fedor Smolov 27 yaşında, 1.87 boyunda. Ayaklarına hakim bir forvet olan Smolov, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'ın F.Bahçe'yi Kadıköy'de elediği maçta takımının golünü kaydeden isimdi. Ligde forma giydiği 18 maçta 15 kez ağları sarstı. Bu sezon 27 resmi maçta 21 golü bulunuyor. (Fotomaç)
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BEŞİKTAŞ SHAKHTAR'IN YILDIZINI İSTİYOR Başkan Fikret Orman'ın Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Taison için birebir görüşme yaptığı öğrenildi. F.Bahçe'nin de gündeminde olan 29 yaşındaki oyuncu için Shaktar'ın CEO'su Sergei Palkin'le birebir görüşen Orman, bu transferi makul bir bedelle gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
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Taison için Ukrayna kulübü 10 milyon euro istiyor; fakat tecrübeli oyuncunun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Beşiktaş, Haziran'da oyuncuyla protokol yapıp, Ocak'ta bedelsiz transfer edebilir. Siyahbeyazlılar buna istinaden Shakhtar'ın 5-6 milyon euro aralığına gelmesini bekliyor. Orman, konuyu Shakhtar Donetsk Başkanı Akhmetov'la da görüşecek. (Fotomaç)
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BRUMA TOTTENHAM'A, EREN BASEL'E Galatasaray kötü geçirdiği sezonun ardından transferde de zorlanacak gibi görünüyor. Takımın yıldızlarından Lukas Podolski, 2.6 milyon euro bedelle Japon ekibi Vissel Kobe'ye satılmıştı. Ancak dış basına göre Cimbom'un hücum hattından ayrılan tek isim Alman yıldız olmayacak. Eren Derdiyok ve Armindo Bruma'nın da bu yaz transferinde sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırabileceği iddia edildi.
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'İLK TEMAS KURULDU BİLE' İsviçre'nin Blick Gazetesi, Basel'in Eren Derdiyok için Galatasaray ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde Basel'in forvetleri Seydou Doumbia ve Marc Janko'nun kontratlarının sona erdiği, 23 yaşındaki Andraz Sporar'ın ise sadece 1 gol attığı ve yetersiz kaldığı belirtildi. Basel'in bu sebeple eski oyuncusu Eren'i kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi. Bonservisine 4 milyon euro ödenen Eren'in, Cimbom'la 2019'a kadar kontratı var.
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'MECBUR KALDILAR, SATACAKLAR' Eren ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken ESPN ile Bruma'nın yakınlarına dayandırdığı haberinde Portekizli futbolcunun sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıp Tottenham'ın yolunu tutacağını yazdı. ESPN haberinde Bruma'nın Cimbom'un sözleşme uzatma teklifine yanaşmadığı detayını paylaşırken sarı-kırmızılı kulübün fazla zarar etmeme adına oyuncuyu satmaya mecbur kaldığı belirtildi. Tottenham, Bruma ile Ocak ayında da ilgilenmiş ancak Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif getirmemişti. Bu görüşmeler sırasında Portekizli futbolcu da Tottenham taraftarının kendisi için hazırladığı İngiliz ekibinin formasıyla olan fotoşoplu resimlerini İnstagram'dan beğenerek gitme istediğini açık açık göstermişti. (Fotomaç)