Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İkinci yarıyla birlikte müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da hedef Avrupa kupalarına katılmak. Gençlerbirliği'de üst sıraları hedefliyor ve kazanmak istiyor. Peki, zorlu Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte kritik maça dair tüm detaylar...

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 29'uncu hafta karşılaşmasında Avrupa Kupası'na katılma yolunda tüm kozlarını ortaya koyan Trabzonspor, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısında adeta kaybetmeyi unutan Trabzonspor son 10 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte 7 Galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi ligde 47 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, Gençlerbirliği engelini kayıpsız geçerse, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray, Bursaspor deplasmanında puan kaybederse Bordo Mavili ekip 4'üncü sıraya yerleşerek Avrupa Kupası potasına girecek. Gençlerbirliği'nde ise Ümit Özat hedefi lig 6'ncılığı olarak belirledi. Gençlerbirliği, bu hedef doğrultusunda en azından 1 puan için sahaya çıkacak. Zorlu Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı, 29 Nisan Cumartesi Günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da oynanacak maç, beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını HABERTURK.COM'dan takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE 66´NCI RANDEVU



Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde oynayacakları maçla birlikte ligde 66´ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 65 lig karşılaşmasında Trabzonspor´un 37, Gençlerbirliği´nin 12 galibiyeti bulunuyor. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.

MUHTEMEL KADROLAR

TRABZONSPOR

Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Jan Durica, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Dame N’Doye, Hugo Rodallega

GENÇLERBİRLİĞİ

Johannes Hopf, Luccas Claro, Sergey Politevich, Anıl Karaer, Ahmet Oğuz, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Bady, Uğur Çiftçi, Aydın Karabulut, Serdar Gürler

SAKAT VE CEZALI DURUMU

TRABZONSPOR

SAKAT: YOK

CEZALI: YOK

GENÇLERBİRLİĞİ

SAKAT: SELÇUK ŞAHİN

CEZALI: YOK

TRABZONSPOR'DA CEZA SINIRINDA 5 İSİM VAR

Trabzonspor´da Gençlerbirliği maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo mavililerde, 3´er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega, bugün oynanacak maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 30´uncu haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

YANAL: AVRUPA KUPALARI İÇİN EN AZ 16 PUAN TOPLAMALIYIZ

Son haftaların flaş ekibi Trabzonspor’un başarılı teknik direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği maçında yol kazası istemediğini söyledi. Yanal, öğrencileri ile yaptığı son toplantıda şu ifadeleri kullandı: “G.Birliği, birlikte hareket eden, hızlı ve çok iyi bir takım. Fakat bizim de yakaladığımız çıkış ve oynadığımız futbol ortada. Avrupa kupaları hedefimizi tuturmak için en az 16 puan toplamalıyız. Antalya maçındaki gibi oynarsak rahat kazanırız. Taraftardan da ricam, yeni stadımızda tribünleri yine doldursunlar. Avrupa yolunda onların desteği çok önemli.”

ÜMİT ÖZAT'TAN KADRO DIŞI UYARISI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, futbolcularını rehavet konusunda uyardığını belirterek, "Kadro dışı bırakma seçeneğini dahi gündemime alırım." dedi.

Ümit Özat yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve puan için mücadele edeceklerini ifade etti.

Sezonun son 6 haftasına rahat pozisyonda girdiklerini ancak henüz hiçbir şeyin bitmediğini dile getiren Özat, "Bunu oyuncularıma da anlatıyorum. Onlara işin aslında şimdi başladığını söyledim. Kalan süreçte en ufak bir rehavet görürsem kimsenin gözünün yaşına bakmam. Kadro dışı bırakma seçeneğini dahi gündemime alırım." diye konuştu.

Sıralamada kendilerinden üstteki en yakın rakibin, 43 puanla 6. sırada bulunan Antalyaspor olduğuna dikkati çeken Özat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antalyaspor, bizden 4 puan fazlasıyla bir üstümüzdeki sırada bulunuyor. Sezonun bitmesine 6 hafta ve ortada alınabilecek 18 puan var. Hedefimiz, sezonu elimizden gelen gayreti gösterip mümkün olan en üst sırada bitirmek. Matematiksel olarak bu hafta karşılaşacağımız 47 puanlı Trabzonspor'u geçmemiz zor ama altıncılık imkansız değil. Sezonu 6. sırada bitirme hedefini önümüze koymanın zamanı geldi. Hep söylüyorum, gol yememek, kazanamıyorsan kaybetmemek çok önemli. Başkente deplasmandan da puanlar getirmeye başladık, umarım bugün de evimize heybemiz dolu döneriz."

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Gençlerbirliği'nin bu sezon iç sahada aldığı sonuçlar ile dış saha performansı arasındaki fark dikkati çekiyor.

Başkent ekibi, deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik ile 8 mağlubiyet yaşadı.

Dış saha sıralamasında 12 puanla 13. durumunda bulunan kırmızı-siyahlılar, 14 karşılaşmada 11 gol attı, kalesinde ise 22 gol gördü.

Kırmızı-siyahlılar, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ise sadece bir karşılaşmada mağlup oldu.

Sezonun 7. haftasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden başkent temsilcisi, teknik direktör Ümit yönetiminde ise Ankara'da yenilgi yüzü görmedi.

Başkentte sergilediği 7 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgilik performansla iç saha sıralamasında 5. sırada yer alan Gençlerbirliği, hanesine 27 puan yazdırdı.

Gençlerbirliği, 29. hafta mücadelesi öncesi 39 puanla yedinci, Trabzonspor ise 47 puanla beşinci sırada yer alıyor.

ÇUBUKÇU: AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında çok önemli bir çıkışa imza attıklarını belirterek, bu çıkışlarını Avrupa kupalarına katılarak sonlandırmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Geçlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir engeli geride bırakan Karadeniz ekibi, başkent temsilcisiyle sahasında oynayacağı maçı kazanarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.



"ÇIKIŞIMIZI AVRUPA KUPALARINA KATILARAK SONLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında önemli bir çıkışa imza attıklarını belirterek, "Ligin ilk yarısında yaşadığımız kötü günleri geride bıraktık. Oynadığımız futbol ve aldığımız saha sonuçlarıyla ikinci yarının en çok konuşulan ve güven veren takımlarından biriyiz. Ligin ikinci yarısında yakaladığımız çıkışı Avrupa kupalarına katılarak sonlandırmak istiyoruz" dedi.





"ÖNEMLİ BİR YOL ALDIK"

Her maçı tek tek düşündüklerini dile getiren Çubukçu, "Bizim için her maçın ayrı bir önemi var. Her maç tek tek düşünüyoruz. Önümüzde oynayacağımız Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli ve bu maça kilitlendik. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkını her geçen gün kapatıyoruz. Bu tablo bize gelecek adına büyük bir moral veriyor. Teknik ekibimizin ve oyuncularımızın özverisi ve çalışma gayreti, bizim sorumluluğumuzu ve çalışma iştahımızı daha çok arttırıyor. Önemli bir yol aldık ve bu yolun sonunda Avrupa'ya gitmeyi çok arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARIMIZLA BÜTÜNLEŞTİK"

Çubukçu, Medical Park Arena'da hafta sonu Gençlerbirliği ile yapacakları karşılaşmada taraftarların her zaman olduğu gibi yine yanlarında olacağına inandığını vurgulayarak, "Yeni stadyumumuzda taraftarlarımızla bütünleştik. Orada herkesin çok sevdiği bir ortama sahibiz. Gençlerbirliği ve Kayserispor ile sahamızda art arda karşılaşacağız. Yeni stadımızda taraftarlarımızın desteği ile iyi maçlar oynuyoruz. Onlara bu maçlarda da ihtiyacımız çok olacak" açıklamasını yaptı.

SARAL'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Medical Park Arena Koordinatörü Gökhan Saral, Gençlerbirliği maçında takımın yalnız bırakılmaması için taraftarlara "Tribünleri doldurup horon halkasını genişletelim." çağrısı yaptı.

Saral, yaptığı yazılı açıklamada, kötü geçen ilk yarının ardından Trabzonspor'un ikinci yarıda müthiş bir çıkış yakaladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Avrupa kupaları için iddialı bir konuma gelen takımımıza, bu süreçte desteğimiz artarak devam etmelidir. Bundan sonraki tüm maçlarımız gibi cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşması da önemlidir. Medical Park Arena'da yerimizi alarak 90 dakika boyunca takımımıza destek olmalıyız. Bu süreçte yakalanılan bu sinerjiyi sürdürmeliyiz. Gelecek sezon gösterime girecek olan şampiyonluk filminin fragmanını yayınladığımız bu süreçte, camia olarak yek vücut hareket etmeliyiz. Horon halkasını genişleterek, birlik ve bütünlüğümüzü herkese bir kez daha göstermeliyiz."