İngiltere Premier Lig'de Manchester United, evinde Swansea City'i ağırlıyor. Ligde küme düşme potasında yer alan Swansea City, mutlak galibiyet arıyor. Peki Manchester United- Swansea City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MANCHESTER UNITED - SWANSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Neil Swarbrick yönetecek. Türkiye saati ile 18:00'da başlayacak olan maç S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Swansea City, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Swansea City, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Manchester United, evinde oynadığı son maçta Anderlecht'i 2-1 mağlup etmişti.

● Swansea City, deplasmanda oynadığı son maçta Watford'a 1-0 kaybetti.

MUHTEMEL KADROLAR

Manchester United: David de Gea, Eric Bailly, Matteo Darmian, Daley Blind, Marouane Fellaini, Michael Carrick, Ander Herrera, Henrikh Mkhitaryan, Antonio Vlanecia, Anthony Martial ve Marcus Rashford

Swansea City: Lukasz Fabianski, Federico Fernandez, Stephen Kingsley, Alfie Mawson, Kyle Naughton, Tom Caroll, Gylfi Sigurdsson, Leroy Fer, Leon Britton, Jordan Ayew ve Fernando Llorente