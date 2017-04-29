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Middlesbrough - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

İngiltere, Middlesbrough'nun konuğu Manchester City olacak. Peki, Middlesbrough - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

29 Nisan 2017 Cumartesi, 17:26:48 Güncelleme: 17:37:47

İngiltere Premier Lig'de Middlesbrough, Manchester City'yi konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen City'de de, küme düşmemek için son kozlarını oynayan Middlesbrough'da da tek hedef galibiyet. Peki, zorlu Middlesbrough - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

MİDDLESBROUGH - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İngiltere Premier Lig'de Middlesbrough ile Manchester City karşılaşıyor. Ligde zirveden uzakta kalan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmanın mücadelesini veriyor. Middlesbrough deplasmanında puan kaybına tahammülü olmayan City'de bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Middlesbrough ise lige tutunmak için kazanmak zorunda. Premier Lig'de son haftalara girilirken Middlesbrough, 27 puanla 19'uncu sırada yer alıyor. Düşmemek için son kozlarını oynayacak Middlesbrough, olağan bir yenilgide ligde kalma şansını mucizelere bırakacak. Zorlu Middlesbrough - Manchester City maçı 30 Nisan 2017 Pazar günü TSİ 16.05'te başlayacak. Riverside'da oynanacak kritik maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 KARŞILAŞMA

Man City 1 - 0 Middlesbrough

Middlesbrough 0 - 2 Man City 

Man City 3 - 1 Middlesbrough

Middlesbrough 8 - 1 Man City

Middlesbrough 2 - 0 Man City

Man City 1 - 0 Middlesbrough

Middlesbrough 0 - 1 Man City

Man City 0 - 2 Middlesbrough

Man City 1 - 1 Middlesbrough

Middlesbrough 0 - 2 Man City

MUHTEMEL KADROLAR

 MİDDLESBROUGH

Brad Guzan, Daniel Ayala, Ben Gibson, Calum Chambers, George Friend, Adam Forshaw, Marten de Roon,Stewart Downing, Christian Stuani, Alvaro Negredo

MANCHESTER CİTY

Claudio Bravo, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov,  Vincent Kompany, Nicolas Otamendi, Kevin de Bruyne, Fernandinho, Yaya Toure, Leroy Sane,Raheem Sterling, Sergio Agüero

 

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