Trabzonspor-Gençlerbirliği (CANLI YAYIN)

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, bu maçla birlikte ligde 66´ncı kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 65 lig karşılaşmasında Trabzonspor´un 37, Gençlerbirliği´nin 12 galibiyeti bulunuyor. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.
TRABZONSPOR'DA CEZA SINIRINDA 5 İSİM VAR
Trabzonspor´da Gençlerbirliği maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo mavililerde, 3´er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega, bugün oynanacak maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 30. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ
STAT: Medical Park Arena
SAAT: 19:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN Sports 1
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, N'Doye, Yusuf Yazıcı, Olcay, Rodallega
YEDEKLER: Esteban, Zeki, Medjani, Fabian Castillo, Bero, Mustafa, Aytaç
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Anıl, Uğur, Scekic, Khalili, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Rantie
YEDEKLER: Nihat, Orhan Şam, Vedat Muriç, Gabriek Matei, Kamal Issah, Renato Escobar, Murat
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat