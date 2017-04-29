Trabzonspor-Gençlerbirliği (CANLI YAYIN)

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, bu maçla birlikte ligde 66´ncı kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 65 lig karşılaşmasında Trabzonspor´un 37, Gençlerbirliği´nin 12 galibiyeti bulunuyor. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA CEZA SINIRINDA 5 İSİM VAR

Trabzonspor´da Gençlerbirliği maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo mavililerde, 3´er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega, bugün oynanacak maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 30. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Medical Park Arena

SAAT: 19:00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN Sports 1

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, N'Doye, Yusuf Yazıcı, Olcay, Rodallega

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Medjani, Fabian Castillo, Bero, Mustafa, Aytaç

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Anıl, Uğur, Scekic, Khalili, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Rantie

YEDEKLER: Nihat, Orhan Şam, Vedat Muriç, Gabriek Matei, Kamal Issah, Renato Escobar, Murat

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat