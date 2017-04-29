TRABZONSPOR HABERLERİ
29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor Gençlerbirliği
FUTBOL

Trabzonspor-Gençlerbirliği (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da

29 Nisan 2017 Cumartesi, 17:35:52 Güncelleme: 18:40:29

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, bu maçla birlikte ligde 66´ncı kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 65 lig karşılaşmasında Trabzonspor´un 37, Gençlerbirliği´nin 12 galibiyeti bulunuyor. 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA CEZA SINIRINDA 5 İSİM VAR

Trabzonspor´da Gençlerbirliği maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo mavililerde, 3´er sarı kartı bulunan Uğur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega, bugün oynanacak maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 30. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ
STAT: Medical Park Arena
SAAT: 19:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN Sports 1

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, N'Doye, Yusuf Yazıcı, Olcay, Rodallega 
YEDEKLER: Esteban, Zeki, Medjani, Fabian Castillo, Bero, Mustafa, Aytaç
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Claro, Anıl, Uğur, Scekic, Khalili, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Rantie
YEDEKLER: Nihat, Orhan Şam, Vedat Muriç, Gabriek Matei, Kamal Issah, Renato Escobar, Murat
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

 

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya şok sözler!..
FUTBOL

Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya şok sözler!
Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları
FUTBOL

Trabzon basına kapalı çalıştı
Ersun Yanal'dan Yusuf Yazıcı'ya: Sakın 'Oldum' deme
FUTBOL

Yazıcı, Yanal'ın kanatları altında
Olcay Şahan: Hedefimiz şampiyonluk
FUTBOL

Olcay Şahan: Şampiyonluğu hedefliyoruz