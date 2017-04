Denizlispor: 0 - Elazığspor: 0

DENİZLİSPOR: 0 - ELAZIĞSPOR: 0

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Mehmet Metin



DENİZLİSPOR: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 62 Moritz), Kappel (Dk. 70 Anıl Taşdemir), Burak Altıparmak, Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 86 Cihan Özkaymak)

ELAZIĞSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Berk Yıldız (Dk. 70 Youssef Yeşilmen), Mesut Saray (Dk. 90+1 Murat Kayalı), Murat Kalkan, Hakan Bilgiç, Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Diarra (Dk. 81 Cajic), Tom



SARI KARTLAR: Dk. 37 Kerem Can Akyüz, Dk. 90 Moritz (Denizlispor), Dk. 5 Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Elazığspor)