ELAZIĞSPOR HABERLERİ
29 NİSAN 2017
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Denizlispor: 0 - Elazığspor: 0
FUTBOL

Denizlispor: 0 - Elazığspor: 0

TFF 1. Ligin 30. haftasında Denizlispor ile Elazığspor 0-0 berabere kaldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 17:37:02 Güncelleme: 17:39:06

DENİZLİSPOR: 0 - ELAZIĞSPOR: 0

STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Mehmet Metin

DENİZLİSPOR: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 62 Moritz), Kappel (Dk. 70 Anıl Taşdemir), Burak Altıparmak, Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 86 Cihan Özkaymak)
ELAZIĞSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Berk Yıldız (Dk. 70 Youssef Yeşilmen), Mesut Saray (Dk. 90+1 Murat Kayalı), Murat Kalkan, Hakan Bilgiç, Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Diarra (Dk. 81 Cajic), Tom

SARI KARTLAR: Dk. 37 Kerem Can Akyüz, Dk. 90 Moritz (Denizlispor), Dk. 5 Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Elazığspor)



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