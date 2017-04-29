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İstanbulspor TFF 1.Lig'de!

Sivas Belediyespor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan İstanbulspor, TFF 1. Lig'e yükseldi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:20:40 Güncelleme: 18:23:30

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. ve son haftasında sahasında Sivas Belediyespor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan İstanbulspor, bunu geçen hafta başaran Ankaragücü'nden sorna TFF 1. Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

 Sivas Belediyespor ise 53 puanla TFF 1. Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı.

İSTANBULSPOR: 2 - SİVAS BELEDİYESPOR: 0
STAT:Bahçelievler İl Özel İdare
HAKEM:: Erkan Özdamar, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez

İSTANBULSPOR:Umut, Yalçın, Onur Kolay, Onur Ergin, Muhammed Demirci (Dk. 64 İbrahim Yılmaz), Kubilay, Orhan (Dk. 76 Muhsin), Mehmet Zeki, Yunus Emre (Dk. 81 Engin Baytar), Zafer, İbrahim Halil Çolak

SİVAS BELEDİYESPOR: Nevzat, Onur, Emrah (Dk. 81 Abdurrahman), İsmail Bulut, Serhat (Dk. 76 Gürkan), Tunay, İsmail Ayaz, Ali, Tolga, Nuri Melih, Mehmet Fatih (Dk. 81 Niyazi Batuhan)

GOLLER: Dk. 53 Muhammed Demirci (penaltıdan), Dk. 72 İbrahim Halil Çolak (penaltıdan) (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Dk. 55 Mehmet Fatih, Dk. 74 Serhat (Sivas Belediyespor)

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