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RB Leipzig - Ingolstadt
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RB Leipzig, Ingolstadt'ı deviremedi

Bundesliga'nın 31. haftasında Ingolstadt'ı ağırlayan RB Leipzig, 0-0'lık beraberlike 2 puan kaybetti

29 Nisan 2017 Cumartesi, 19:46:18 Güncelleme: 19:48:25

30 haftada topladığı 62 puanla Bayern Münih'in en yakın takipçisi olan RB Leipzig, bu puan kaybıyla Bavyera ekibine şampiyonluk kapısını araladı.

Karşılaşmada topa hakim olan taraf olan RB Leipzig, 15 şut çekmesine rağmen bunların sadece 3'üncü kaleyi bulabildi. Ingolstadt ise mücadelede isabetli şut bulamadı.

Konuk ekipte Alfredo Morales, 86'ncı dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takım arkadaşlarını 10 kişi bıraktı.

Bitime üç hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantileyen RB Leipzig'in şampiyonluk şansı, Bayern Münih'in Wolfsburg karşısında alacağı bir galibiyetle sonlanacak.

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