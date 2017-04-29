Engin İpekoğlu istifa kararı aldı

İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedefinden uzaklaşmış bir takımı Bandırmaspor maçına hazırlamanın zor olduğunu söyledi.

Saha içerisinde görev alan oyuncuların "sezon bitmiş" şeklinde bir düşünceye sahip olması nedeniyle iç sahada 4-1'lik mağlubiyet aldıklarını öne süren İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Tesislere gittikten sonra başkanımızla da konuşarak ekip olarak istifa etme düşüncesindeyiz. Sorunlar var tabi. Bu takımı her türlü koşulda buraya getirmiş futbolcu arkadaşlarımızın, ligin bitimine 5 hafta kala bu düşünceye sahip olmaması gerekirdi. En azından sezon sonuna kadar, devam etmeleri, bir takım sorunları kenara bırakmaları gerekirdi. Maçın birinci dakikasından itibaren, birçok oyuncumuz tatile şu andan itibaren girmiş gibi. Başkanımızla da görüşüp istifa etmeyi düşünüyoruz, bilmiyorum herhalde kabul eder."