ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ
29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Engin İpekoğlu Adana Demirspor
FUTBOL

Engin İpekoğlu istifa kararı aldı

Bandırmaspor'a 4-1 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu, "Başkanımızla da konuşarak ekip olarak istifa etme düşüncesindeyiz" dedi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 20:57:16 Güncelleme: 21:13:28

İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedefinden uzaklaşmış bir takımı Bandırmaspor maçına hazırlamanın zor olduğunu söyledi.

Saha içerisinde görev alan oyuncuların "sezon bitmiş" şeklinde bir düşünceye sahip olması nedeniyle iç sahada 4-1'lik mağlubiyet aldıklarını öne süren İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Tesislere gittikten sonra başkanımızla da konuşarak ekip olarak istifa etme düşüncesindeyiz. Sorunlar var tabi. Bu takımı her türlü koşulda buraya getirmiş futbolcu arkadaşlarımızın, ligin bitimine 5 hafta kala bu düşünceye sahip olmaması gerekirdi. En azından sezon sonuna kadar, devam etmeleri, bir takım sorunları kenara bırakmaları gerekirdi. Maçın birinci dakikasından itibaren, birçok oyuncumuz tatile şu andan itibaren girmiş gibi. Başkanımızla da görüşüp istifa etmeyi düşünüyoruz, bilmiyorum herhalde kabul eder."

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Fırtına'ya Hopf 'dur' dedi!
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 2-0 öne geçti
VOLEYBOL

Olaylı derbi F.Bahçe'nin!..
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

Ünlü çift boşandı
Ünlülerin eski meslekleri
FİSKOS

Tuba Büyüküstün'ün eski mesleği...