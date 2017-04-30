Şenol Güneş'ten öğrencilerine: Bitirin işi

Şampiyonluk yolunda en önemli viraj olan Medipol Başakşehir ile bugün kozlarını paylaşacak olan Siyah-Beyazlılar, rakibini devirip önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Hafta içinde F.Bahçe ile kupa maçı oynayan ve yorgun olan rakip önünde “beraberlik” ihtimali üzerinde durmayan Şenol Güneş, öğrencilerinden galibiyet istedi.

‘BİRAZ DAHA SIKIN DİŞİNİZİ’

Başakşehir ve F.Bahçe maçlarından istedikleri sonuçları alıp şampiyonluk için geri sayımı başlatmak isteyen Güneş, öğrencileriyle yaptığı toplantılarda da bu iki müsabakanın önemine dikkat çekiyor.

Medipol Başakşehir maçı için girilen kampta öğrencilerine son uyarılarını yapan tecrübeli teknik adamın, “Başakşehir önümüzdeki en büyük engel. Bunu aşın, işi bitirin. Sizden dişinizi biraz daha sıkmanızı istiyorum. Gevşemek yok. Şu an hiçbir şey garanti değil. Bunu kafanızdan çıkarmamanızı istiyorum. Başakşehir ve F.Bahçe maçlarını kazanmadan tatil planı yapmak yok” diye konuştu.

Başakşehir’in çok iyi hucüma çıkan ve etkili kanat bindirmeleri yapan bir takım olduğunu da vurgulayan Güneş, “Eksikler sizi yanıltmasın. Sizden coşkulu oynamanızı, ligin finaline yakışır bir maç çıkarmanızı bekliyorum” ifadesini kullandı.

HABERTÜRK SPOR / Kartal YİĞİT