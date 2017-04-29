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Ancelotti'nin kupa müzesi!

29 Nisan 2017 Cumartesi, 22:41:13

Avrupa'nın beş büyük liginde 4 lig şampiyonluğu yaşamayı başaran Carlo Ancelotti'nin kariyeri, kupalarla dolu!

  • 1 Ancelotti'nin kupa müzesi!
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    Milan'ın efsane futbolcusu Carlo Ancelotti, 1992'de futbolu bırakmasıyla birlikte eşofmanları milli takım için giydi.

  • 2 Ancelotti'nin kupa müzesi!
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    3 yıl İtalya Milli Takımı'nda antrenörlük yapan tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 1995-96 sezonunda Reggiana'da başladı.

  • 3 Ancelotti'nin kupa müzesi!
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    1996-97 sezonunda Parma'nın başına geçen Ancelotti, Parma'yla 34 lig maçında 18 galibiyet aldı.

  • 4 Ancelotti'nin kupa müzesi!
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    İkinci sezonunda Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan kurt teknik direktör, Kupa 1'de 8 maçta 4 galibyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

  • 5 Ancelotti'nin kupa müzesi!
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    1998-99 sezonunda Juventus'un başına geçen Ancelotti, siyah-beyazlılarla 15 lig maçında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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