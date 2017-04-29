Ancelotti'nin kupa müzesi!

29 Nisan 2017 Cumartesi, 22:41:13 | Güncelleme: 23:24:23
Avrupa'nın beş büyük liginde 4 lig şampiyonluğu yaşamayı başaran Carlo Ancelotti'nin kariyeri, kupalarla dolu!
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Milan'ın efsane futbolcusu Carlo Ancelotti, 1992'de futbolu bırakmasıyla birlikte eşofmanları milli takım için giydi.
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3 yıl İtalya Milli Takımı'nda antrenörlük yapan tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 1995-96 sezonunda Reggiana'da başladı.
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1996-97 sezonunda Parma'nın başına geçen Ancelotti, Parma'yla 34 lig maçında 18 galibiyet aldı.
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İkinci sezonunda Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan kurt teknik direktör, Kupa 1'de 8 maçta 4 galibyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
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1998-99 sezonunda Juventus'un başına geçen Ancelotti, siyah-beyazlılarla 15 lig maçında 8 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
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1999-2000 sezonunda da Juventus'un başında bulunan İtalyan çalıştırıcı, şampiyonluğu son ana kadar sürdürse de son hafta Perugia'ya 1-0 mağlup olarak kaybetti.
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1999-2000 sezonunda da Juventus'un başında bulunan İtalyan çalıştırıcı, şampiyonluğu son ana kadar sürdürse de son hafta Perugia'ya 1-0 mağlup olarak kaybetti.
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2001-02 sezonunda Milan'ın başına geçen tecrübeli teknik direktör, 25 lig maçında 10 galibiyet 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligi dördüncü sırada tamamlayabildi.
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Şampiyonlar Ligi biletini elemelerden kapan Ancelotti, kariyerinin ilk kupasını 2002-03 sezonunda Milan'la birlikte kaldırdı.
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Devler Ligi'ne 3. ön leme turundan katılan Milan'la iki grup aşamasında toplamda 8 galibiyet 4 mağlubiyet alan Ancelotti, çeyrek finalde Ajax'ı, yarı finalde ezeli rakipleri Inter'i mağlup etmeyi başardı.
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Ancelotti, finale eski kulübü Juventus'la karşılaştı. Karşılaşmanın uzatmalarında da gol sesi çıkmayınca tecrübeli teknik direktör kupa için penaltıları bekledi ve 3-2'lik galibiyetle zafere ulaştı.
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Ancelotti, bir sonraki sezon başında Porto'yu 1-0 devirerek UEFA Süper Kupası'nı da kazanamyı başardı.
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İtalyan çalıştırıcı, 2003-04'te Milan'la ilk şampiyonluğuna ulaştı. Serie A'da zafere 25 galibiyetle ulaşan Milan, o sezon İtalya Süper Kupası'nı da kazanamyı başardı.
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2006-07 sezonunda Milan'la birlikte Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanan Ancelotti, İstanbul'da oynanan ve 3-0'dan kaybedilen Liverpool finalinin de öcünü almış oldu.
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İtalyan çalıştırıcı, Milan'la birlikte 2007 yılında hem FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı hem de UEFA Süper Kupası'nı kazanamyı başardı. Ancak 2009-10 yılına kadar başka bir başarı elde edemedi.
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2009-10 sezonunda Chelsea'nin başına geçen Ancelotti, burada hem lig hem FA Cup hem Community Shield'i kazanmayı başardı.
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2010-11 sezonunda ligde Manchester City'nin 9 puan gerisinde kalınması, Ancelotti için yol ayrımı demekti. İtalyan çalıştırıcı, PSG'nin yolunu tuttu.
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2012-13 sezonunda PSG ile ligi kazanmayı başaran kurt çalıştırıcı, bir sonraki sezon Real Madrid'in başına geçti.
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Real'le birlikte önce hem Kral Kupası'nı kazandı hem de Şampiyonlar Ligi'ni.
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Ertesi sezon da UEFA Süper Kupası'nı ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kaldırmayı başardı.
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2014-15 sezonunda Real Madrid'in başında bulunan Ancelotti, İspanya'da lig şampiyonluğu yaşayamadı ve Pep Guardiola'nın yerine Bayern Münih'in başına geçti.
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Almanya Süper Kupası'nı kazanarak Almanya'da güzel bir başlangıç yapan Ancelotti, Wolfsburg'u 6-0 mağluğ eden öğrencileriyle birlikte Avrupa'nın beş büyük liginin dördünde zafere ulaşmayı başardı.