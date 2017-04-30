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FUTBOL

Galatasaray'da korkunç tablo!

29 Nisan 2017 Cumartesi, 23:10:11

  • 1 Galatasaray'da korkunç tablo!
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    HABERTÜRK SPOR / Erhan Kaan ADIGÜZEL 

    Galatasaray, alırken de gönderirken de çok bonkör... Borç batağından kurtulmak için çabalayan Sarı-Kırmızılılar’ın bu sezon kadroda düşünmediği oyuncuları göndermek için harcadığı para “pes” dedirtti. 

  • 2 Galatasaray'da korkunç tablo!
    2 | 17

    Sezon başında ve devre arasında 6 futbolcusunun kontratlarını tazminat ödeyerek fesheden yönetim, 4 oyuncusunu da yıllık maaşlarının bir kısmını karşılayarak kiralamaya razı olmuştu. 

  • 3 Galatasaray'da korkunç tablo!
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    Ancak bu rakamlar alt alta toplanınca Aslan’ın hanesine dev bir zarar bütçesi eklendi.

  • 4 Galatasaray'da korkunç tablo!
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    Sözleşmelerini feshederek gönderdiği 5 oyuncuya 11 milyon 881 TL ödeyen Cimbom’un, kiraladığı futbolcuların maaşları için ise kasasından 6 milyon 425 bin TL çıktı.

  • 5 Galatasaray'da korkunç tablo!
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    Yani G.Saray para ödemesi kesinleşen 9 oyuncuya 18 milyon 306 bin TL verdi. 

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