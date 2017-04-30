FUTBOL
Galatasaray'da korkunç tablo!
29 Nisan 2017 Cumartesi, 23:10:11 | Güncelleme: 30 Nisan 2017 Pazar, 09:39:23
-
1
1
|
17
HABERTÜRK SPOR / Erhan Kaan ADIGÜZEL
Galatasaray, alırken de gönderirken de çok bonkör... Borç batağından kurtulmak için çabalayan Sarı-Kırmızılılar’ın bu sezon kadroda düşünmediği oyuncuları göndermek için harcadığı para “pes” dedirtti.
-
2
2
|
17
Sezon başında ve devre arasında 6 futbolcusunun kontratlarını tazminat ödeyerek fesheden yönetim, 4 oyuncusunu da yıllık maaşlarının bir kısmını karşılayarak kiralamaya razı olmuştu.
-
3
3
|
17
Ancak bu rakamlar alt alta toplanınca Aslan’ın hanesine dev bir zarar bütçesi eklendi.
-
4
4
|
17
Sözleşmelerini feshederek gönderdiği 5 oyuncuya 11 milyon 881 TL ödeyen Cimbom’un, kiraladığı futbolcuların maaşları için ise kasasından 6 milyon 425 bin TL çıktı.
-
5
5
|
17
Yani G.Saray para ödemesi kesinleşen 9 oyuncuya 18 milyon 306 bin TL verdi.
-
6
6
|
17
OLCAN’IN DAVASI SÜRÜYOR
HABERTÜRK, Cimbom’un tek taraflı sözleşmesini feshettiği Olcan Adın’ın eski kulübüne 14 milyon TL’yi bulan bir icra takibi başlattığını duyurmuştu.
-
7
7
|
17
Eski oyuncusuna yaklaşık 12 milyon TL bir tutar ödemesine kesin gözüyle bakılan G.Saray’ın, bu rakam da eklenince kasasından toplamda 10 futbolcu için 30 milyon 306 bin TL çıkmış olacak.
-
8
8
|
17
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLENLERE ÖDENEN RAKAMLAR
Umut Bulut 1 milyon 45 bin Euro (4 milyon 58 bin TL)
-
9
9
|
17
Lucas Ontivero 550 bin Euro (2 milyon 135 bin TL)
-
10
10
|
17
Hamit Altıntop 825 bin Euro (3 milyon 203 bin TL)
-
11
11
|
17
Olcan Adın İcra yoluyla 12 milyon TL (mahkeme devam ediyor)
-
12
12
|
17
Jem Paul Karacan 240 bin Euro (932 bin TL)
-
13
13
|
17
Kolbeinn Sigthorsson 400 bin Euro (1 milyon 553 bin TL)
TOPLAM : 23 milyon 881 bin TL
-
14
14
|
17
KİRAYA GÖNDERİLENLER İÇİN ÖDENEN RAKAMLAR
Salih Dursun 250 bin TL ödeniyor (Antalya)
-
15
15
|
17
Tarık Çamdal 1 milyon Euro (Eskişehirspor)
-
16
16
|
17
Umut Gündoğan 350 bin TL (Manisa)
-
17
17
|
17
Ryan Donk 500 bin Euro (Real Betis)
TOPLAM : 6 milyon 425 bin TL
GENEL TOPLAM : 30 MİLYON 306 BİN TL
*Güncel döviz kuru baz alınmıştır.