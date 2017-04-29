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Barcelona derbiyi 3 golle geçti

Barcelona, La Liga'nın 35'inci hafta mücadelesinde derbide Espanyol'un konuğu oldu. Katalan ekibi, mücadeleyi 3-0 kazandı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 23:35:50 Güncelleme: 23:37:23

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Luis Suarez, 50'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Uruguaylı yıldız, 2014 yılında transfer olduğu Barcelona'da toplamda 81'inci; bu sezon ligdeki 25'inci golünü kaydetti.

Barcelona'nın ikinci golünü, Lionel Messi'nin pasında topla buluşan ve şık bir plase yapan Ivan Rakitic kaydetti. Mücadelenin son golünü ise 87'nci dakikada yine Luis Suarez kaydetti.

Barcelona, bu sonuçla bir maç fazlayla lig liderliğine tekrar oturdu. Katalan ekibinin 35 haftada 81 puanı bulunuyor. Valencia'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid de aynı puanda ikinci sırada yer alıyor. Espanyol ise haftayı 50 puanla kapattı.

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