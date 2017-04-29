Gökhan Saral ile taraftar arasında olay!

Trabzonspor'un 0-0'lik beraberlikle ayrıldığı Gençlerbirliği maçı sonrasında protokol tribünü çıkışında olay yaşandığı iddia edildi. Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral, bir grup taraftarlarla tartışma yaşadı. Araya insanların girmesi ile olay büyümeden sonlandırıldı.

Gökhan Saral, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Birçok kişiydiler, üstüme yürüdüler ve saldırdılar. Trabzonspor'u taraftar güdümlü kulüp olmaktan kurtaracağız. Taraftar istiyor diye hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.