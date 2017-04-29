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Gökhan Saral Trabzonspor
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Gökhan Saral ile taraftar arasında olay!

Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da yönetici Gökhan Saral ile bir grup taraftar arasında tartışma yaşandı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 23:41:27 Güncelleme: 23:42:47

Trabzonspor'un 0-0'lik beraberlikle ayrıldığı Gençlerbirliği maçı sonrasında protokol tribünü çıkışında olay yaşandığı iddia edildi. Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral, bir grup taraftarlarla tartışma yaşadı. Araya insanların girmesi ile olay büyümeden sonlandırıldı.

Gökhan Saral, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Birçok kişiydiler, üstüme yürüdüler ve saldırdılar. Trabzonspor'u taraftar güdümlü kulüp olmaktan kurtaracağız. Taraftar istiyor diye hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

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