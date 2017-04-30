KASIMPAŞA HABERLERİ
30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Fode Koita Kasımpaşa
FUTBOL

Fode Koita'ya Paşa heyetinden ziyaret

Atiker Konyaspor maçında sağ ayak tendonunda kopma meydana gelen ve ameliyat olan Fode Koita'ya takım arkadaşlarından ziyaret

30 Nisan 2017 Pazar, 00:21:49 Güncelleme: 09:33:12

Kasımpaşa’nın Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Atiker Konya’yı 3-2 yendiği maçta talihsiz bir sakatlık geçiren Fode Koita’yı, hocası Kemal Özdeş ve takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Kulübün Lacivert-Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız futbolcuya geçmiş olsun dilekleri iletildi ve acil şifalar dilendi. 

"SİZE GÜVENİYORUM"
Paşa’da son haftaların flaş ismi olan ancak sakatlığı sebebiyle bugün Akhisar maçında görev yapamayacak Fode Koita, takıma güveninin tam olduğunu söşledi. Kendisini ziyarete hastaneye gelen hocasını ve arkadaşlarını görünce duygulanan tecrübeli forvet, “Ben müslüman biri olarak her şeyin bir sebebi olduğuna inanırım. Sakatlığımın da bir nedeni vardır. Kupayı alacağımıza inanıyorum. Başarınız için elimden gelen motivasyon desteğini vereceğim. Hepinize teşekkür ederim” dedi. Hocası Kemal Özdeş de, “Büyük geçmiş olsun. En kısa sürede aramıza dönmeni ümit ediyorum” temennisinde bulundu.

HABERTÜRK SPOR / VOLKAN KÖSE

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu başladı
DİĞER

İstanbul Yarı Maratonu başladı
Anthony Joshua, Wladimir Klitschko'yu devirdi!
DİĞER

Dev maçta zafer Joshua'nın!
Prof. Dr. Karatay: Zeytinyağı damar tıkanıklıklarını önlemede yardımcı
SAĞLIK

Karatay açıkladı: Anne sütüne eş değer, tüketin!
İstanbul'da terör operasyonu
GÜNDEM

İstanbul'da terör operasyonu