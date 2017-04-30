Fode Koita'ya Paşa heyetinden ziyaret

Kasımpaşa’nın Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Atiker Konya’yı 3-2 yendiği maçta talihsiz bir sakatlık geçiren Fode Koita’yı, hocası Kemal Özdeş ve takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Kulübün Lacivert-Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız futbolcuya geçmiş olsun dilekleri iletildi ve acil şifalar dilendi.

"SİZE GÜVENİYORUM"

Paşa’da son haftaların flaş ismi olan ancak sakatlığı sebebiyle bugün Akhisar maçında görev yapamayacak Fode Koita, takıma güveninin tam olduğunu söşledi. Kendisini ziyarete hastaneye gelen hocasını ve arkadaşlarını görünce duygulanan tecrübeli forvet, “Ben müslüman biri olarak her şeyin bir sebebi olduğuna inanırım. Sakatlığımın da bir nedeni vardır. Kupayı alacağımıza inanıyorum. Başarınız için elimden gelen motivasyon desteğini vereceğim. Hepinize teşekkür ederim” dedi. Hocası Kemal Özdeş de, “Büyük geçmiş olsun. En kısa sürede aramıza dönmeni ümit ediyorum” temennisinde bulundu.

HABERTÜRK SPOR / VOLKAN KÖSE